Misska Fabušová: Pristihnutá s novým frajerom! A konečne povedala, čo bolo medzi ňou a Kollárom

Nespájajte ma s predsedom Národnej rady SR, ja mám priateľa!

To odkazuje všetkým neprajníkom misska a modelka Miroslava Fabušová (38), ktorá mala ešte v októbri minulého roka autonehodu s Borisom Kollárom (55). Dvojica sedela v štátnej limuzíne počas zákazu vychádzania, no došlo ku kolízii a obaja skončili so zraneniami v nemocnici. Od toho momentu má sexica na dennom poriadku narážky od ľudí, že s Kollárom tvorí pár. Nový Čas má však zábery, ktoré odhaľujú Fabušovej vzťah s celkom iným mužom, ktorého tajila. Čo o ňom prezradila?!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Fabušová nemala posledné obdobie vo svojom živote vôbec ružové. Začalo sa to v októbri minulého roka, keď mala autonehodu s Kollárom. Hospitalizácia v nemocnici, vážne zranenia a doživotné následky rozhodne nepridali na jej psychickom rozpoložení. Naskôr prišli problémy so susedmi v Dunajskej Lužnej, kde sexbomba býva, a dokonca napadnutie neznámym mužom len pár metrov od jej bytu. Vo februári dokonca misska šoférovala s alkoholom v krvi.

Za tento prešľap dostala podmienku a odobrali jej vodičský preukaz. Podľa vlastných slov tento skutok oľutovala a za obdobím plným problémov chcela urobiť hrubú čiaru. To sa jej aj darilo, no každý deň bola pod paľbou hejtu a neslušných urážok zo strany ľudí. Od osudnej autonehody ju totiž verejnosť spájala s Kollárom.

„Žiaľ, stalo sa, čo sa stalo, a dejú sa podobné veci každý deň. Myslím autonehody. Ľudia prichádzajú o svojich blízkych. Pán predseda a môj kamarát Boris Kollár mi chcel pomôcť a nakoniec sme mali autonehodu. Vidieť ho umierať a zároveň bojovať o vlastný život v zlomku sekundy, je trauma na celý život,“ povedala Novému Času misska, ktorá sa však rozhodla, že uvedie veci na správnu mieru a vyloží karty na stôl.

„Ale Boris je muž s veľkým M, ak si niekto myslí, že bolo za tým niečo iné (myslím sexuálne) než priateľská pomoc, sklamem vás. Ja mám svojho priateľa a na kamarátstvo medzi mužom a ženou verím. Boris mi chcel pomôcť, pretože vie pochopiť, keď sa človek naozaj necíti dobre, a chce a vie pomôcť. Som šťastná, že sme to obaja prežili. Je to zázrak. A vy, čo chcete ísť hejtovať, tak vás rovno stopnem. Ani nepriateľovi by som nepriala zažiť niečo podobné. A s pánom predsedom som nikdy neriešila nič iné okrem priateľstva. Bodka,“ posiela odkaz neprajníkom sexica.