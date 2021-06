Český spevák s manželkou prechádzali krízou vzťahu: Riešenie, ktoré nepochopí každý

Václav Lebeda alias Voxel (28) je známy český pesničkár, obľúbené sú jeho piesne V naší ulici, Jednou či V čase zpátky.

Ako si všíma portál Expres.cz, fanúšikov v utorok zaskočil odvážnym priznaním. S manželkou Mariou majú dve deti a po dlhoročnom vzťahu prechádzali krízou. Riešenie, ktoré zvolili, je pre mnohých neštandardné. Odteraz budú žiť v polyamorickom vzťahu, čo znamená, že obaja môžu mať aj ďalšieho partnera či partnerov.

,,Možno si o nás budete myslieť, že sme sa zbláznili. Možno niekoho sklameme, pohoršíme, naopak napríklad aj povzbudíme, potešíme,“ začal Voxel. ,,Počas minulých dní sa u nás udiali také veci, že nám náš vzťah s Maruškou po skoro 10 rokoch prevrátili hore nohami. A pretože cítime, že ideme správnou cestou, cítim, že to mám s vami zdieľať,“ napísal svojim 21-tisíc sledovateľom na Instagrame.

,,Rozhodli sme sa dať nám samotným aj tomu druhému úplnú slobodu, voľnosť, lásku a pochopenie. Rozhodli sme sa, že sa nebudeme vlastniť a uvedomili sme si, že to, čo spoločnosť považuje za lásku, je často len vlastnenie, žiarlivosť, závislosť a lipnutie na druhom. To my nechceme. Chceme tu byť pre seba, ale aj kohokoľvek ďalšieho, chceme sa milovať, ale nemať problém milovať kohokoľvek iného. A už sa to všetko vlastne deje,“ naznačil, že obaja už zalovili v iných vodách.

Paradoxne to Voxelov vzťah s manželkou prehĺbilo. ,,Milujeme sa teraz úplne inak a začíname spoznávať tú bezpodmienečnú, nehodnotiacu lásku. Je to nádherné,“ zhodnotil. ,,Niekto na to pozerá ako na voľný vzťah, niekto hovorí polyamória, je nám to celkom jedno, jednoducho sme sa rozhodli prijímať v láske všetko nové, čo prichádza. A zatiaľ je to neskutočná jazda,“ napísal český pesničkár.

