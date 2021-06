Obrovský prešľap českého hudobníka Vágnera: Z nápisu na hrobe ho skoro porazilo!

Známy český basgitarista Karel Vágner (79) si sype popol na hlavu, podaril sa mu totiž poriadny kiks.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nedávno šiel zapáliť sviečku svojim zosnulým rodičom na pražský cintorín a narazil tam na hrob s menom Karel Patras. Ako píše Blesk.cz, začudoval sa, prečo nie je na náhrobku napísané, o akého významného muža šlo – Karel Patras, otec herečky Dády Patrasovej, bol totiž 40 rokov prvým harfistom Českej filharmónie.

Vágner vzal veci do vlastných rúk a povedal si, že kamarátku Dádu prekvapí – na náhrobný kameň, pod meno Karla Patrasa, dal vytesať zlatý nápis ,,Sólista Českej filharmónie“. Lenže tento počin si všimol denník Aha! a aj to, že dátumy narodenia a úmrtia Karla Patrasa na náhrobku sa nezhodujú s dátumami známeho hudobníka.

Otec Dády Patrasovej sa narodil o 20 rokov neskôr a zomrel o 10 rokov neskôr ako Karel Patras, ktorý odpočíval v hrobe, ktorý dal Vágner vyzdobiť - išlo totiž len o menovca. ,,Panebože! To je nedorozumenie, to je príšerné, musím to dať do poriadku!“ zhrozil sa hudobník, keď ho český denník kontaktoval.

Karel Patras, ktorého náhrobok nechal vyzdobiť, bol v skutočnosti policajt, ktorý vo voľnom čase rád hral na trúbku, nie však vo filharmónii. ,,Dohovoril som sa s kamenárom, že ten titul prekryje doštičkami z rovnakého materiálu, snáď to nebude vidieť,“ hasí problém Vágner.

Samotná Patrasová si z problému ťažkú hlavu nerobí. ,,Viem, že Karel môjho otca zbožňoval a že to myslel dobre. Urobil mi tým radosť a rada by som ten nápis na ockovom náhrobku mala,“ povedala pre Aha!.