Upratovačka Gizka je povestná nielen príznačným dialektom, no aj výrazným líčením. V jej kozmetickom kufríku rozhodne nesmú chýbať modré očné tiene ani rúž, veľa rúžu. A keďže žijeme v dome influencerov a rôznych make up tutoriálov, rozhodla sa v tomto smere nezaostávať ani Gizka a jeden pre svojich fanúšikov natočila. Ako to dopadlo? Sledujte.