Herec Latinák prehovoril o temnej minulosti: Alkoholizmus a osudná nehoda!

Má strach z nových vecí. Lukáš Latinák (44) patrí medzi úspešných slovenských hercov, ktorý je známy svojím humorom.

No ani umelec nemal vždy na ružiach ustlané a v istom období prepadol alkoholu, ktorý mu spôsoboval problémy doma aj v práci. Dnes je Lukáš pyšný abstinent, avšak niečo ho ešte predsa len trápi.

Lukáš Latinák má svoju milovanú prácu a aj šťastnú rodinu. No aj on si nesie isté boliestky z minulosti, ktoré mu nedajú ešte úplne spávať. „Stále mám pocit, že sa ešte tak iba hľadám niekedy. Bojím sa, že prídem o nejaké veci, uzurpátorsky sa držím tých starých naučených, ako keby som sa bál pustiť do niečoho nového. Mám za sebou dosť silnú alkoholickú kariéru, tak v tej sa ti neupracú veci, ale skôr rozhádžu a teraz si to až tak postupne upratujem,“ priznal umelec v rozhovore s Ankou Šiškovou pre Divadlo Astorka.

A aj keď by sa mohlo zdať, že za alkoholickou minulosťou urobil hrubú čiaru a všetko uzavrel, má to jeden háčik. „To je len odložený pohár, ale tie veci, ktoré máš naučené, tie neodídu s tým, že odložíš. No len miesto toho si musíš dať niečo iné,“ opísal Lukáš, ktorý je hrdý abstinent a je rád, ako to aktuálne všetko funguje. Zlomový moment Herec si prešiel naozaj šialeným obdobím, keď podľahol akémusi bohémskemu životu.

No stačil jeden moment, aby si dokázal povedať a dosť. „V podstate u mňa sa to skončilo jedným upozornením, taký ten varovný prst Boží. Niečo sa udeje, že to už vyzerá veľmi zle. Ale ešte kým máš pocit, že to ešte nie je na pokraji života a smrti, ešte pokúšaš. No skončilo to až na pokraji,“ zneli dávnejšie Lukášove slová v rozhovore pre podcast Proti noci. A práve nehoda, ktorú mal sa mu stala osudnou a tá mu ukázala správnu cestu.