Herečka Bartalos po problémoch s trávením: Zdravú stravu naordinovala aj rodine

Zmenila prístup. Krásna herečka Mária Bartalos (26) sa divákom dostala do povedomia najmä vďaka účinkovaniu v markizáckom seriáli Oteckovia.

No po tom, čo sa rozhodla s manželom Adriánom (27) zosobášiť a založiť si rodinu, sa z obrazoviek stiahla. Zamilovaná dvojica teraz spoločne vychováva synčeka Noela (1), ktorý im robí veľkú radosť. Rodinka ešte počas prvej vlny pandémie vymenila typický hluk mesta za dedinu. No a nielen v tomto sa udial zásadný krok, ale aj v zmene v stravovaní.

Mária Bartalos je šťastná a hrdá mama Noela, ktorého má s manželom Adriánom. Všetci traja si užívajú dedinský život a okrem toho sa veľmi orientujú na zdravú a lokálnu stravu. No kto by si myslel, že je to len kvôli malému synčekovi, ten sa mýli.

„Už dlhšie sa snažím nejesť „blbosti“. Začala som sa tomu venovať i preto, že som mala problémy s trávením, s nafukovaním. Tak som si študovala viac o zdravej strave,“ prezradila o svojich problémoch v rozhovore pre Zdravie. A aj keď na istý čas vysadila laktózu aj pšenicu, aktuálne sa snaží obmedzovať len rafinovaný biely cukor.

„S manželom sme sa tomu začali naozaj do hĺbky venovať. Študovali sme si to a dôležité je spoznať, aký ste genotyp - závisí od toho, kde žijete, v akom prostredí, v ktorej krajine, akú máte pokožku...“ objasnila herečka a dodala: „Na základe toho som začala robiť aj grouding, teda chodenie po vonku bosý alebo stačí stáť vonku naboso 15 minút na tráve či na inom prírodnom povrchu. Vtedy si beriete energiu zo zeme, nabíjate sa elektrónmi. To pomáha liečiť zápaly v tele. Odkedy s manželom vedieme život týmto zdravým štýlom, nemám vôbec problémy.“