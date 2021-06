Módna návrhárka Jana Jurčenko si prešla peklom: Šokujúce priznanie!

Prešla si náročným obdobím. Úspešnej módnej návrhárke Jane Jurčenko (46) sa nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote veľmi darí.

No keď sa obzrie niekoľko rokov späť, vynárajú sa jej tie najtemnejšie spomienky. Žiaľ, sympatická blondínka trpela vážnym ochorením anorexiou. Táto diagnóza nie je ničím výnimočným vo svete módy, pretože mnohé modelky si prešli týmto peklom. Jurčenko otvorila svoju trinástu komnatu a posiela jasný odkaz.

Jana Jurčenko sa už dlhé roky pohybuje vo svete módy a vidí, že kult krásy bol dlhodobo nastavený tak, že sa so životmi modeliek kruto hazarduje. Sama Jurčenko si v istej fáze svojho života prešla doslova peklom.

„Ja sama som v 19-tich trpela anorexiou. Vyhladovala som sa až k niekoľko-týždňovému pobytu v nemocnici. Myslím, že mnohé poznáte ten pocit, keď už večer zaspávate s myšlienkou na raňajky, keď po dvoch lyžiciach praženice myslíte na tie 2 - 3 slastné zahryznutia do jablka na desiatu...“ zneli silné slová módnej návrhárky.

„Nerátate si kusy ani gramy, ale počet lyžíc, počet zahryznutí. Nedokážete myslieť na školu, na prácu, na priateľov, na to, že je krásny slnečný deň. Verím, že v čase sociálnych sieti, je to ešte väčšie utrpenie. Neznášate pohľad do zrkadla a nechcete vychádzať von... uzavriete sa do seba. A sledujete tie dokonalé telá na sociálnych sieťach a nenávidite sa....“ pokračovala blondínka v hrozivej spovedi, po ktorej slovách beží mráz po tele.

Módna návrhárka vidí, koľko dievčat má psychické problémy a koľko komplexov zažívajú, pretože nie sú podľa nezmyselných očakávaní. „Netuším, ako sa celé toto šialenstvo dá zastaviť... ale azda možno tým, že sa o tom budeme otvorene rozprávať. Ale aj tým, že túto vyhladovanú ,krásu‘ nebudeme podporovať a tlieskať jej,“ ukončila Jana s jasným odkazom pre všetkých.

Čo bude ďalej?

Jana má hlavu v smútku, pretože v jej brandži sa vychudnutosť neuveriteľne obdivuje a dievčatám sa kvôli tomu vytvárajú rôzne zdravotné problémy. „Kam tento fashion kult ,krásy‘ smeruje?! Všade sa prezentuje iba povrchná krása, ktorá je taká nestála. Starneme a jediná skutočná krása, ktorá nám ostane, je tá najkrajšia - vnútorná. Sexepíl je to, čo robí ženy príťažlivými a vôbec nezáleží, koľko kg ukazuje ručička na váhe,“ poslala povzbudivé slová všetkým dievčatám, ktoré bojujú so svojím sebavedomím.