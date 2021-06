Obvinená Kralevich opäť vystrkuje rožky: Drsný odkaz právnikovi rodiny Linh († 18)!

Klame?! Misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35) je obvinená pre prečin usmrtenia. V septembri minulého roka skončila pod kolesami jej auta študentka Linh († 18).

Zranenia boli také vážne, že to neprežila. Okolo prípadu sa zistilo hneď niekoľko pochybení, prieťahov a vyšetrovanie sa ťahalo dlhé mesiace. A kým rodina smúti za stratou dieťaťa, Kralevich chrlí okolo seba oheň. Tentoraz to schytal právnik pozostalých Peter Vačok. Misska dokonca tvrdí, že sa s ním pozná. Vačok jej však vracia poriadne tvrdý úder!

Na priechode pre chodcov však s tereňákom vrazila do študentky Linh. Od tragédie ubehli už dlhé mesiace, no Kralevich je obvinená len od marca tohto roku.Bolo zistených viacero pochybení a prieťahov vo vyšetrovaní. Zarážajúca však bola dlhá doba vypracovania znaleckých posudkov, na ktoré sa čakalo až päť mesiacov. Kralevich bola prvé mesiace ticho a ukrytá vo svojej skrýši.

Postupne však vysiela signály do sveta, akoby ona bola obeť. Už viackrát sa vyjadrovala na adresu právneho zástupcu rodiny po Linh. A tentoraz je to opäť. „Vačok chce spravodlivosť? Tak prečo mi volala týždeň po pohrebe Linh jeho dcéra, či mi nebude prekážať, že budú zastupovať rodinu nebohej, keďže sa rodinne poznáme? A potom sa neštíti očierňovať ma do médií. Toto je charakter ľudí,“ objavilo sa na jej profile na sociálnej sieti. Misska teda tvrdí, že sa s právnikom pozostalých pozná, no on hovorí presný opak.

„Ja som ju nikdy nestretol. Ja neviem, či sa pozná s mojou dcérou. Moja dcéra je teraz na materskej dovolenke. Ja som sa s pani Kralevich nikdy nestretol, ja ju nepoznám, nikdy som sa s ňou nerozprával. A v zásade ja riešim ako splnomocnený zástupca poškodenej právnu vec a v podstate táto osoba ma nezaujíma,“ povedal Novému Času Vačok.