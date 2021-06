Barbora Piešová a Fero Joke sú spriaznené duše: Priateľstvo z pódia

Šou spojila ich životy. Zo speváčky a víťazky SuperStar Barbory Piešovej (20) a komika Fera Joka (31) sa stali takpovediac spriaznené duše, napriek tomu, že sa ešte pred niekoľkými mesiacmi vôbec nepoznali.

Obaja boli totiž súčasťou veľkolepej markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa spoločne každý týždeň prevteľovali do iných svetových hviezd. Ako sa však zdá, dvojici to neladilo len na pódiu, ale aj v zákulisí.

Zábavná šou Tvoja Tvár znie povedome nenašla len talentovaných ľudí, ale tiež vytvorila nové priateľstvá. Zrejme najväčšie spojenie vzniklo medzi Barborou Piešovou a Ferom Jokom, ktorí sa viezli na spoločnej vlne hneď od začiatku. „V šou sme boli všetci jedna dobrá partia, ale s Barborou nás spojil humor. Mám ju rád, je s ňou veľká sranda. To najdôležitejšie je, že sa vieme povzbudiť humorom, ktorý je teraz veľmi dôležitý. Aj keď Barbora možno pôsobí tak introvertnejšie, tak ona keď sa cíti dobre, tak je zábavná a veľmi ma baví s ňou byť a tráviť čas,“ priznal Fero pre Nový Čas.

O spoločné chvíle tak nie je v ich prípade núdza. Barbora už Fera navštívila viackrát aj u neho doma a vždy sa skvelo bavili nielen oni, ale aj ich fanúšikovia. Či budu spolu tráviť aj čas cez leto, zatiaľ nevedia. „Plány na leto veľmi nemáme, nechávame to tak voľne prebiehať. Rozmýšľali sme nad novým projektom, že ona by mohla spievať a ja by som jej pomohol pritiahnuť a zabaviť ľudí, ale to je všetko vo hviezdach,“ priznal na záver.