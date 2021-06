Jágrova ex Kopřivová pár dní po pôrode: Tvrdý odkaz niektorým mamičkám

Veronika Kopřivová (30), bývalá priateľka českého hokejistu Jaromíra Jágra, sa minulý týždeň stala prvýkrát mamou.

Priateľovi, modelovi Miroslavovi Dubovickému, porodila dcérku. „Ahojte ľudia, volám sa Ella Dubovická a narodila som sa vo štvrtok 27. 5. 2021. Urobila som našim prekvapenie a prišla som na svet o niekoľko týždňov skôr. Bolo to nečakané, napínavé a náročné, ale všetko dopadlo dobre! Mamina je statočná a tatko nám bol, a je, tou najväčšou oporou," napísala na Instagrame

Ako píše Blesk.cz, Veronika rodila cisárskym rezom a aj týždeň po narodení dcérky s ňou stále ostáva v pražskej nemocnici. Ella po narodení vážila 2,7 kilogramu a merala 47 centimetrov. So svojimi dievčatami tam ostáva aj hrdý otecko Miroslav, dvojica sa podelila o zábery, ako spí pri maličkej dcérke. Kopřivová a Dubovický si priplatili za nadštandardnú izbu s balkónom a pekným výhľadom.

Blesk si všíma, že keď čerstvá mamička zavesila na sociálnu sieť fotku, ako ide Ellu kúpať, dostalo sa jej aj negatívnych reakcií. Tie Jágrova ex v momente zarazila. Nepáčila sa jej totiž reakcia mamičky, ktorá jej radila, že by mala dieťatko držať inak, lebo to preňho môže byť nebezpečné.

,,Ak ste presne taký typ, ktorý píše nevyžiadané rady a niečo kritizuje, čo sa má/nemá robiť, tak ma rovno prestaňte sledovať. Nie som na to zvedavá a stavím sa, že je nás plno. A je jedno, či to myslíte v dobrom alebo v zlom. Nechajte si to pre seba, snáď si rozumieme,“ znie rázne vyjadrenie blondínky.