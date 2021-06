Pohreb Jula Viršíka († 56): Známe tváre v slzách, smútočný prejav kamaráta trhal srdce

Obľúbený moderátor Julo Viršík zomrel nečakane na zlyhanie srdca v stredu 26. mája.

Fotogaléria 52 fotiek v galérii

Posledná rozlúčka s ním sa konala v piatok o 11:45 hod. v bratislavskom krematóriu. Obrad bol kombinovaný, teda rímskokatolícky aj občiansky. Smútiaci sa pred budovou krematória začali schádzať polhodinu pred začiatkom obradu. Medzi prvými známymi tvárami prišli speváčka Marcela Laiferová a hudobný expert Juraj Čurný, Julov dlhoročný kamarát.

Rozlúčiť sa prišli aj moderátor Rasťo Sokol, moderátor Milan Junior Zimnýkoval a zabávač Oliver Andrásy. Chýbať nemohli Viršíkovi kolegovia z rádia Expres. Medzi smútiacimi boli aj redaktorka Lenka Škodová, spíker Roman Bomboš, europoslankyňa Monika Beňová, politický marketér Fedor Flašík, bývalá moderátorka Jarka Hargašová, spisovateľka Evita Urbaníková či bývalý moderátor Pavol Chovanec.

Krátko pred začatím obradu sa pred krematóriom zhromaždilo už približne 150 ľudí. Dovnútra sa dostal len menší počet ľudí, ktorí boli na zozname. Obrad začal s 15-minútovým meškaním. Kňaz hovoril prítomným o Viršíkovom živote. Ľudia pred krematóriom počúvali, čo odznievalo v smútočnej sieni, cez vonku umiestnený reproduktor, niektorí mali už krátko po začatí obradu v očiach slzy. Vládlo medzi nimi úplné ticho a pochmúrna atmosféra.

Po slovách kňaza hrala hudba, nasledoval príhovor Viršíkovho kolegu z rádia Rasťa Bečavera. ,,Stále je to šok, stále tomu nemôžeme uveriť. A už vôbec nie sa s tým zmieriť. Je to nenahraditeľná strata pre slovenský éter,“ povedal. Bečaver vyzdvihol fakt, že po Viršíkovej smrti zasiahla vlna smútku množstvo fanúšikov po celom Slovensku.

Na párty podľa neho moderátor nikdy nepil, aby mohol potom šoférovať za svojou láskou Aďkou na chalupu. Práve na chalupe v Malých Levároch jeho život minulú stredu vyhasol. ,,Julo bol dobrý človek, jeden z najlepších, akých som v živote stretol," povedal Bečaver. Po príhovore zahrala veselá pesnička, hit Over my shoulder od interpreta Mike + the Mechanics.

Nasledoval príhovor, v ktorom sa s Julom rozlúčil zástupca za RTVS. Ďalšou pesničkou bola Can't Fight This Feeling od REO Speedwagon. Viršíkov blízky priateľ a spolupracovník DJ Pepe Balogh si pripravil smútočnú reč. Strata kamaráta je však preňho natoľko bolestná, že ju na pohrebe predniesol niekto iný. ,,Prežili sme toho s našimi ženami neskutočne veľa," opísal.

Porozprával o tom, že mu Julo hocikedy volával uprostred noci a dodal, že by dal všetko za to, aby sa mu jeho meno na displeji telefónu objavilo znova. Kamarátovi do neba sľúbil, že sa vždy po stará o jeho manželku Aďku a dcérku Ninku, keby niečo potrebovali. Po dojímavom príhovore zaznela silná pieseň od Věry Špinarovej Jednoho dne jse vrátíš. S úderom 13. tej hodiny odzneli posledné slová rozlúčky. Po pohrebe vyšla pred krematórium prijímať kondolencie len dcéra Nina, manželka neprišla.