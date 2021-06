Herec Oliver Oswald má jasný plán do budúcnosti: Na toto mi musia zarobiť Oteckovia

Jasná vízia. Talentovaný Oliver Oswald (20) je hviezdou markizáckeho seriálu Oteckovia, ktorý mu otvoril bránu ku skvelým príležitostiam.

Herec sa na obrazovkách objavoval už ako malý chlapec a jeho úspešná kariéra práve v tomto čase naberá na sile. Spomínaný seriál mu priniesol množstvo ďalšej práce, vďaka ktorej si už teraz šikovne zarába. No aj keď sa medzičasom stihol osamostatniť, už teraz vie, ako budú vyzerať jeho ďalšie kroky do budúcnosti.

Oliver Oswald patrí medzi mladé herecké talenty, ktoré majú už teraz dobre rozbehnutú kariéru. „Určite cítim, že vďaka Oteckom sa mi otvorilo mnoho iných dverí. Môžem robiť napr. aj dabing, spoznalo ma viacero ľudí vo svete eventov, môžem robiť moderátora v rádiu,“ priznal herec Novému Času. A tak mu nielen seriál, ale aj práca v rádiu, rôzne spolupráce na sociálnych sieťach vynášajú nemalý balík peňazí.

„Za jeden deň natáčania Oteckov môžu dostať 150 - 200 eur. V priemere nakrúcajú asi 10 dní v mesiaci. Mohli by si tak zarobiť aj 2 000 eur mesačne,“ prezradil už dávnejšie Novému Času zdroj zo štábu. Oliver sa aj vďaka tomu mohol už v relatívne mladom veku osamostatniť od rodičov a začať bývať sám. No už teraz vie, kde ďalšie svoje zárobky investuje.

„Určite do takých dvoch rokov si chcem kúpiť byt, ale potrebujem, samozrejme, aby mi schválili aj nejakú hypotéku. Teraz som momentálne v podnájme v Bratislave v Ružinove a tak to zatiaľ aj bude,“ ozrejmil svoju situáciu herec. No jeho méty sú ešte o niečo vyššie. „Mojím cieľom je mať rodinný dom pri Bratislave. Uvidíme, čo hlavne čas ukáže. Keď sa ukáže, že príde nejaký dom s dobrou cenou, tak pôjdem do domu, a ak to tak nebude, tak pôjdem do bytu v Bratislave,“ dodal Oliver.

Zdravotne je to lepšie

Sympatický Oswald nedávno priznal aj zdravotné ťažkosti, ktoré ho trápili. „Vyšli mi také výsledky, že mám problém s histamínovou intoleranciou, čiastočnú astmu, žalúdočný reflux a ešte k tomu len na 30 % funkčný pankreas, čo sú zdravotné problémy hodné 40-ročného človeka,“ šokoval herec.

Seriálový Luky však môže mať opäť úsmev na tvári, pretože sa mu výrazne polepšilo. „Zdravotne mi je lepšie a aj sa cítim oveľa lepšie. Snažím sa žiť zdravšie, aj vitamíny nejaké užívam, jednoducho všetko, čo k tomu patrí, teda aj viac pohybu,“ uzavrel talentovaný Oliver, ktorý verí, že sa mu jeho sny do budúcna splnia.