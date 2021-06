Slovenské národné divadlo na pokraji bankrotu, Diana Mórová chrlí oheň: Koniec v SND?!

Posiela jasný odkaz. Sympatická Diana Mórová (51) patrí medzi naše najtalentovanejšie herecké hviezdy.

Na doskách, ktoré znamenajú svet, si odohrala už niekoľko veľkolepých predstavení a jej práca je jej celoživotnou vášňou. Preto, keď pred niekoľkými dňami vyplávalo na povrch, že Slovenské národné divadlo má obrovské finančné problémy a podľa generálneho riaditeľa Mateja Drličku (44) už v júni nebude na mzdy, Diana vybuchla ako sopka. Drsné slová, ktoré adresovala nielen divadlu, ale hlavne ministerstvu kultúry, si rozhodne za klobúk nedajú.

Diana je dlhoročnou členkou SND, ktoré sa, bohužiaľ, otriasa v základoch. Situácia je tak vážna, že sa kvôli finančným problémom spomína aj desivé slovo bankrot. „Nielenže sa nedožijeme konca roka, ale nebudeme mať ani na mzdy už v júni, poťažmo v júli,“ povedal riaditeľ Drlička pre denník SME. Rozhorčená Mórová, pre ktorú divadlo znamená veľa, cíti, odkiaľ vietor fúka.

„To je robota ministerstva kultúry a oni majú na to zohnať peniaze, lebo je to SND a na to asi zabudli. A môžu byť radi, akí herci, operní speváci a baleťáci tu ešte fungujú, že to je naozaj tá kultúra,“ vyjadrila sa Diana pre Nový Čas. No ministerstvo kultúry neostalo ticho a ozdravný plán, ktorého súčasťou bolo aj finančné zabezpečenie, prijalo.

„Ministerstvo kultúry privítalo ozdravný plán SND. Ministerstvo citlivo vníma situáciu v SND a hľadá riešenia pre zabezpečenie vnútornej a finančnej stabilizácie SND v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová. Teraz už je všetko len na strane ministerstva financií, pretože tam sa ukáže, či budú mať herci na výplaty, alebo nie. Diana sama na vlastnej koži pocítila, že len práca v SND by ju neuživila, a tak si privyrába aj inde.

„My zarábame viete kde? My zarábame, keď ideme do dabingu v našom voľnom čase, nie v Národnom divadle. Ja mám skoro podobný plat, ako má sestrička na Kramároch, lebo som tam pracovala pol roka. Ja mám rovnaký plat ako oni a oni na mňa kukali. Ja vravím, lebo viete, kde si zarábam a všetci ostatní? Nie v Národnom, to je naša vizitka, ale buď idem do lekárne, alebo idem do dabingu, alebo idem robiť reklamu, tam ja zarábam, ale nie v SND,“ dodala herečka, ktorá verí, že sa jednoducho peniaze nájdu. „To nie je o hercoch, ale o vláde, že oni si nevedia SND vážiť a držať to,“ ozrejmila Diana svoj pohľad na vec.

Mórová je poriadne nabrúsená. „Ja hrám 4 predstavenia za týždeň, ktoré sú do maximálnej svojej možnosti vypredané, a teraz akože čo? Nedostanem plat, tak to nemám odohrať? Alebo mám to hrať len na pol huby, alebo akože čo? Však to je nejaká kultúra. Do Národného idete s nejakou úctou, nejak sa oblečiete, je to spoločenský život, ktorý keď vymizne, tak čo budeme barbari, alebo čo?“ povedala s rozhorčením v hlase.

A práve kvôli tomuto všetkému sa natíska otázka, či sa herečka nepoberie aj do iného slovenského divadla, ktoré by ju určite s radosťou privítalo. Všetko teraz stojí na ministerstve financií, na ktoré sa Nový Čas obrátil. Do uzávierky však na otázky denníka, v akom štádiu je schvaľovanie financií pre SND, neodpovedali.