V novej zostave Desmodu je aj krásna tmavovláska: Kuly a Jano konzultovali jej prijatie s manželkami!

Ako blesk z jasného neba zasiahla slovenský šoubiznis v apríli informácia, že sa po 33 rokoch rozpadá skupina Desmod.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Fanúšikovia sa dozvedeli, že sú zrazu Desmody dva. Ani odídenci sa totiž populárneho názvu nechcú vzdať. Líder kapely Mário Kuly Kollár (49) až doteraz mlčal. Pre Nový Čas víkend však spravil výnimku a prezradil, kto okrem dlhoročného kamaráta bubeníka Jana Škorca (48) bude stáť po jeho boku. Exkluzívne vám predstavujeme nový Desmod.

„Na klávesy s nami hrá Zoli Tóth, ktorý už hral s Petrom Bičom, No Name, odohral šou ako Hlas Československa, SuperStar, Milujem Slovensko. Ďalej je v kapele Adam Mičinec, mladý gitarový šialenec, zobral si najskôr čas na rozmyslenie a sme radi, že zostal a tešíme sa z toho. Máme tiež gitaristku Mirku Šimkovú z Košíc, čo je veľmi zaujímavé, pretože do našej pesničky skoro pred rokom nahrala sólo a zavesila to na facebook. Vtedy sme boli z toho hotoví, ako to nádherne zahrala. Chlapi sa budú mať na koncertoch na čo pozerať. Najprv sme to, samozrejme, predostreli doma manželkám, aby to prešlo, a potom sme jej zavolali,“ prezrádza Škorec.

Do zostavy môže ešte pribudnúť hudobník známy z Modusu! Kto to je? Čo povedali o rozpade Desmodu Kuly a Jano? Podpísala sa pod rozkol aj pandémia? Čítajte v Novom Čase Víkend, sobotnej prílohe Nového Času.