Moderátorka Poláková sa sťahuje do Rakúska: Biznis prenechá deťom

Láska je dôležitejšia, zbohom, televízna kariéra!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Takto by sa dalo v skratke zhodnotiť prekvapivé rozhodnutie moderátorky Adriany Polákovej (44), ktorá sa po takmer šestnástich rokoch rozhodla opustiť markízacke Teleráno, aby mohla žiť v Rakúsku so svojím priateľom.

Aké ťažké bolo pre vás spraviť rozhodnutie odísť z Telerána? Azda aj najťažšie vo vašom živote?

Rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň a mala som naň dobrý dôvod, čo mi dosť pomohlo v rozhodovaní. Určite nebolo ľahké.

Ako dlho to vo vás dozrievalo? Ovplyvnila to nejako korona?

Neviem presne povedať, koľko času uplynulo, lebo to sa nedá merať. Neplánujete… Príde vám do života niečo, čo ho zmení, a zároveň príde otázka: Tak ako ďalej? Rozmýšľate, hľadáte možnosti, odpovede a to trvá… A áno, ovplyvnila to aj korona.

Čo váš sladký biznis na Slovensku?

Moja dcéra aj syn boli od začiatku pri mne a pomáhali mi v biznise, takže to všetko plynulo prechádza na nich.

