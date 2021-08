Adriana Poláková odišla kvôli láske zo Slovenska: Pravda o tom, ako radikálnu zmenu prijali jej deti

Láska je dôležitejšia, zbohom, televízna kariéra! Takto by sa dalo v skratke zhodnotiť prekvapivé rozhodnutie moderátorky Adriany Polákovej (44), ktorá sa po takmer šestnástich rokoch rozhodla opustiť markízacke Teleráno, aby mohla žiť v Rakúsku so svojím priateľom.

Definitívne prestala moderovať? Deti nechala na Slovensku? Čo bude teraz celé dni robiť? Aj o tomto bola reč.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Aké ťažké bolo pre vás spraviť rozhodnutie odísť z Telerána? Azda aj najťažšie vo vašom živote?

Rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň a mala som naň dobrý dôvod, čo mi dosť pomohlo v rozhodovaní. Určite nebolo ľahké.

Ako dlho to vo vás dozrievalo? Ovplyvnila to nejako korona?

Neviem presne povedať, koľko času uplynulo, lebo to sa nedá merať. Neplánujete… Príde vám do života niečo, čo ho zmení, a zároveň príde otázka: Tak ako ďalej? Rozmýšľate, hľadáte možnosti, odpovede a to trvá… A áno, ovplyvnila to aj korona.

Dá sa teda povedať, že moderátorskú kariéru úplne vešiate na klinec?

Určite ostanem moderovať minimálne svoje FB live pečenia, pretože piecť neprestanem, ale také to moderovanie pred kamerami v štúdiu… No tomu je koniec. :)

Odchádzate žiť do Rakúska. Ako ďaleko ste s nemčinou? V tamojšom obchode si vypýtate, čo potrebujete?

Vypýtať si už viem, aj sa celkom dobre orientujem pri počúvaní. Nemčina je pre mňa úplne nový jazyk, ktorý som doteraz nikdy nemusela vedieť, až teda prišlo bývanie v Rakúsku, ale mám dobrú jazykovú školu a individuálne hodiny.

Čo vaše deti, ako zobrali skutočnosť, že idete žiť do cudziny? Už sú dospelé, ostali na Slovensku?

Presne ako hovoríte, sú dospelé, majú už svoj život a stále im budem k dispozícii, ak ma budú potrebovať. Prijali to a ja budem rada, keď za mnou prídu, veď napokon je to iba dve hodiny po diaľnici.