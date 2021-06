Trápenie Petra Sklára nemá konca: Na operáciu čakám dva roky!

Pandémia mu skrížila plány. Herca Petra Sklára (53) už dlho trápia problémy s kolenom, ktoré sa mu nešťastnou náhodou prihodili počas nakrúcania divácky úspešného seriálu Horná Dolná.

Okamžite bol prevezený do nemocnice na operačnú sálu, kde mu dali koleno čiastočne do poriadku.Doteraz však márne čaká. Sklár okrem herectva zbožňuje prechádzky a golf. Aj keď ho trápia zdravotné ťažkosti, vždy, keď sa mu dá a koleno to dovolí, si rád zahrá s priateľmi.

Aktuálne sa venuje aspoň dabingu, ktorý si našťastie veľa pohybu nežiada. Starosti sa mu začali už v roku 2018, keď mu komparzista pri nakrúcaní futbalovej scénky spadol na koleno tak nešťastne, že herec musel ísť okamžite pod nôž. Vtedy ešte veril, že sa zotaví čo najrýchlejšie a vôbec netušil, ako sa celá situácia skomplikuje. „Dúfam, že to bude rýchlejšie hojenie. Je to len zlomená noha, sú aj väčšie problémy,“ povedal po úraze herec Novému Času.

Pri zákroku mu boli do oblasti kolena vložené kliny, ktoré mu počas ďalšej operácie mali byť vybraté. To sa však nekonalo pre pandémiu koronavírusu a herec len čaká, kedy príde na neho rad. „Pred dvomi rokmi som mal úraz a čakám na ďalšiu operáciu. Prišla covidová éra, takže to trošku odďaľujem. V pravom kolene mám železá, takže mi ich asi budú vyberať a riešiť, čo tam nájdu. Kedy, to ešte neviem, uvidíme, ako sa vyvynie situácia,“ povedal v relácii Top Star. Snáď sa operácie dočká čo najskôr, aby sa mohol naplno venovať herectvu a milovanému golfu.