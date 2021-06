Čo to na nás hrajú?! Forgáč šokoval najnovšími vyjadreniami: Pravda o rozchode s manželkou!

Skutočne idú natrvalo od seba?! Moderátor a zabávač Marcel Forgáč (49) mal posledné mesiace skutočne náročné.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Len nedávno vyplávalo na povrch tajomstvo, že mu stroskotalo 30-ročné manželstvo s jeho láskou Adrianou (49). Rodičia dvoch detí žijú už 15 mesiacov od seba.Forgáč totiž hovorí o spoločnom živote a dokonca spomenul aj ten intímny. Forgáč dokázal krach manželstva s Adrianou tajiť veľmi dlho. Karty na stôl vyložil len pred dvomi týždňami.

„Nikto ešte nepodal ani žiadosť o rozvod, už sme dlhšie od seba, ale čas to tak nejak hojí pomaličky. Uvidíme, čo bude. Jednoducho to nejde. Je nám to ľúto. Sme 15 mesiacov odlúčení, uvidíme, všetko sa môže stať. V prvom rade, nie je tu nejaký tieňový partner ani na jednej strane. Nebolo to tak, že by za tým bola nevera, že by to bola príčina nášho rozchodu,“ priznal Novému Času moderátor.

Ten má s ešte stále manželkou dvoch synov Adama a Mareka. Kým manželka žije v dome sama, chalani zostali vo väčšom, ktorý je len pár metrov od toho druhého, s otcom. Donedávna to vyzeralo tak, že manželia už urobili za svojím spoločným životom hrubú čiaru a definitívnou bodkou bude už iba rozvod na súde. Najnovšie vyjadrenia moderátora však hovoria inou rečou. Forgáč totiž opäť skloňuje spoločný život s manželkou a nie je v tom iba starostlivosť o ich milovaných synov.