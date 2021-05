Pokazená dovolenka speváčky Dary Rolins: Úraz pri bazéne

Tak toto ešte nezažila! Sexi spevácka diva Dara Rolins (48) miluje teplo, slnko, pláže a dokazuje to aj fakt, že si často užíva luxusné dovolenky pri mori.

Aj v týchto dňoch zbalila kufre a spoločne s dcérkou Lolou (13) vyrazili do teplých krajín. Avšak na tento pobyt v exotike umelkyňa nebude spomínať len s úsmevom na tvári. Jeden nesprávny krok a už bolo nešťastie na svete!

Aj speváčke Dare Rolins urobila korona škrt cez rozpočet a veľa koncertov musela za posledný rok jednoducho zrušiť. No práve vďaka tomu mala o to viac času si oddýchnuť a užívať si chvíle s dcérkou Lolou. Najnovšie sa baby vybrali do Spojených arabských emirátov.

Užívali si slnkom zaliate piesočné pláže, no čo čert nechcel, k spokojnej dovolenke sa priplietol aj nepríjemný úraz. „Vyvrtnutý členok som na dovolenke ešte nemala. Dosť zbytočný zážitok, poviem vám, ale to mám za to: pri bazéne sa proste čo? Nebehá! Každopádne, hello z teplých krajín, moji milí,“ opísala diva svoju nešťastnú situáciu. „Už tretí deň som síce dosť nepoužiteľná, fungujem skôr ako pozorovateľ a komentátor,“ dodala Dara, ktorá verí, že zranenie sa dá čoskoro do poriadku.



Musí oddychovať

Blondínka momentálne neprežíva vysnívanú dovolenku, no napriek všetkému je vďačná za to, ako to dopadlo. Je si vedomá toho, že to mohlo byť úplne inak a slzy na tvári by nemala len ona. „Ale vlastne som rada, že ten obväz skončil na mojej a nie na inej nôžke (chcela som napísať „menšej“, ale to by už dávno nebola pravda). Našťastie si Lola tentoraz so sebou zobrala svoju sesternicu Rózu, takže baby sa bezo mňa fakt nenudia. A ja idem pre zmenu ľadovať, nech som zajtra konečne fit,“ dodala sympatická speváčka.