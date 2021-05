Herec Vlado Kobielsky berie celú rodinu k moru: Ako si predstavujem ideálnu dovolenku

Plány na leto už má! Herec Vlado Kobielsky (45) je hviezdou markizáckeho seriálu Oteckovia.

Konečne bude môcť vypadnúť z pracovného kolotoča a spolu s manželkou Alenou (40), synom Kristiánom (16), dcérkou Klárou (12) a najmladším Krištofom (2) si doprajú relax. Kamže budú smerovať kroky krásnej rodinky? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kobielsky sa na nedostatok práce nemôže sťažovať, a preto je rád, keď si môže počas dovolenkovej sezóny oddýchnuť. „Plány na leto mám. Chceli by sme ísť aspoň na týždeň do Chorvátska a potom do Tatier. Chcem sa len tak jemne začať dotýkať plánov, aby som nebol smutný. Asi žiadne letecké plány zatiaľ ešte nemám, lebo neviem, ako to bude, ako sa to celé uvoľní, takže toto je tak, že tými autami to viem zvládnuť, a Tatry sú úžasné,“ priznal herec v relácii Backstage.

„Ja som celý rok akčný, aktívne nič iné nerobím, len sa presúvam z miesta na miesto, a keď príde tá dovolenka, tak ja potrebujem dať voľnobeh a nič neriešiť. Milujem tie all inclusive, kde je o tie moje deti postarané, moja manželka nemusí byť kuchárkou a tak potom tá dovolenka začína byť dovolenkou,“ uzavrel Kobielsky s tým, že verí, že mu plány na leto nič neprekazí.