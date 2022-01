Múza Michala Davida Alžbeta Bartošová: Má záľubu, ktorú by ste do nej nepovedali, obmedzuje ju však malý byt

Ešte pred pár týždňami bola známejšia v Česku, kde má rozbehnutú skvelú muzikálovú kariéru, než doma na Slovensku, kde sa na ňu tak trochu zabudlo.

Teraz je však všetko inak, keďže dostala jednu z hlavných úloh v Oteckoch. S herečkou Alžbetou Bartošovou (30) sme sa rozprávali aj o varení, renovovaní nábytku a vzťahu na diaľku.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

V Oteckoch by ste sa mali objavovať dlhodobo, no zároveň to vyzerá, že pomaly ožíva kultúrny život a spolu s ním aj vaša pražská muzikálová kariéra. Máte plán, ako to zvládnuť?

Po tom roku nehrania tomu ešte stále nemôžem poriadne uveriť, že by sa malo začať hrať. Ale inak nepovažujem túto situáciu za nijak výnimočnú, lebo v seriáloch hrajú štandardne vyťažení divadelní herci.



Aj sa už konkrétne črtá váš návrat do divadla? Respektíve... Kedy ste pred živým publikom hrali naposledy?

Vrátiť by som sa mala už na letnú scénu v Česku. Mám naplánovaných niekoľko predstavení – Kleopatra, Dracula a ešte nejaké koncerty. A snáď v septembri už aj do divadiel, asi to však pôjde pozvoľna, žiadne rýchle tempo. Čaká ma premiéra muzikálu Láska nebeská, ktorý sme naskúšali, ale nestihli odpremiérovať. Pred živým publikom som spievala naposledy v septembri 2020, keď sa v Česku na chvíľku otvorili divadlá. Hrali sme asi tri týždne a onedlho divadlá zase zatvorili.

Áno, Michal mi dal tú dôveru a obsadil ma do svojich najlepších muzikálov, ale prečo práve mňa, o tom sme sa nikdy nebavili. Verím, že sa mu páči môj spev a chuť, s akou idem do každej novej výzvy. Ale toto je otázka skôr preňho.



Mnohí muzikáloví herci túžia po vlastnom CD. Ste na tom rovnako?

Táto myšlienka mi už prebehla niekoľkokrát hlavou, ale stále nebol čas na realizáciu. Každopádne, práve teraz pracujem na svojom singli.



Vlani na začiatku pandémie ste skonštatovali, že sa učíte variť. Podarilo sa?

Naozaj som s tým začala. Snažila som sa veľmi a musím povedať, že pár jedál už viem uvariť na takej úrovni, že by som nimi pokojne pohostila kamarátov a myslím, že by si pochutili. Ale tie jedlá spočítam na jednej ruke. Takže nejaký malý posun tam zaznamenávam, ale žiadna veľká sláva to nie je. Jednoducho nie som dobrá kuchárka.