Náhla smrť moderátora Viršíka († 56), kardiochirurg Fischer otvorene: Julo mohol ešte žiť!

Jeho smrť prišla nečakane! Legendárny moderátor Julo Viršík († 56) zomrel náhle na svojej chate v Malých Levároch. Keď ho jeho milovaná manželka Adriana našla, okamžite mu dávala prvú pomoc.

Ani následné oživovanie od záchranárov však, bohužiaľ, Viršíkov život nezachránilo. Kardiochirurg Viliam Fischer (82) Novému Času vysvetlil, ako málo stačilo na to, aby Julovi priatelia, kolegovia a najmä milujúca rodina ešte videli jeho dobrácky úsmev.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Julo Viršík († 56) zostane navždy moderátorskou legendou. Jeho hlas, ale aj zjav pozná azda každý, a preto správa o jeho smrti všetkých zaskočila. Moderátor sa uplynulú stredu sťažoval manželke na bolesti v oblasti hrudníka a potom už nabrali veci rýchly spád. Hoci sa mu manželka snažila podať prvú pomoc a okamžite volala záchranárov, ani dlhé oživovanie nepomohlo a Julo je už v nebi medzi anjelmi.

Viršíka zradilo srdce a za všetkým má byť zúženie srdcovej tepny. A pritom keby išiel k lekárovi a riešil príznaky, ktoré mu toto ochorenie dávalo, ešte mohol byť medzi živými. Bolesť za hrudnou kosťou je podľa odborníka najčastejšia. „Ľudia to pripisujú všeličomu inému, boja sa lekára, nejdú k lekárovi a to je v podstate pomaličké zužovanie srdcových tepien. Ak by išiel na vyšetrenie, mohol ešte žiť. Zistilo by sa, že má poškodenie srdcovej tepny,“ vysvetlil kardiochirurg Viliam Fischer, ktorý apeluje na ľudí, aby tieto problémy nepodceňovali.

„Predíde sa mnohým nezmyselným úmrtiam,“ dodal Fischer. Viršíka však už, bohužiaľ, nikto a nič nevráti. Obrovskú bolesť a prázdnotu cíti najmä jeho milovaná rodina, pre ktorú je to stále veľmi čerstvé. „Vzhľadom na to, že je pandémia, sme spolu dlho osobne neboli, ale volali sme spolu každý deň. Volali sme si aj asi hodinu predtým, ako sa mu to stalo. Na nič sa nesťažoval po zdravotnej stránke. Osobne neviem nič, že by mu bolo, ale ani by som to netušil, lebo on bol naozaj dosť aktívny,“ povedal Julov veľmi blízky kamarát Pepe Balogh, ktorý sa z jeho smrti nevie spamätať.

Výsledky pitvy

Krátko po smrti moderátora sa začali šíriť internetom správy od konšpirátorov, že za jeho smrť môže vakcína proti koronavírusu. Neznámi ľudia nechutne zneužili úmrtie Viršíka, aby šírili dezinformácie. Proti tomu sa však okamžite ohradilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré nečakane zverejnilo výsledky pitvy známeho moderátora.

„V prípade úmrtia pána Júliusa Viršíka bola vykonaná pitva. Závery pitvy preukázali vážne cievne postihnutie srdca z chorobných príčin, dôsledkom ktorých došlo k zlyhaniu srdca. Očkovanie, ktoré absolvoval pred vyše 1,5 mesiacom, nie je možné dávať do súvisu s jeho úmrtím,“ zneli slová riaditeľa sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michala Palkoviča. Podľa právnika bol za zverejnením týchto citlivých informácií verejný záujem a tým pádom súhlas rodiny podľa jeho slov nebol potrebný.

Ministerstvo však o súhlas požiadalo. „Ministerstvo zdravotníctva SR malo sprostredkovaný súhlas od manželky pána Viršíka. Rezort považoval za dôležité informovať o uvedenej udalosti z dôvodu vyvrátenia konšpirácií a možnej súvislosti s očkovaním, ktoré kolovali internetom a verejnosť v súvislosti s touto veľmi smutnou udalosťou pravdivo informovať,“ prišlo stanovisko z Komunikačného odboru MZ SR. Viršík bol zaočkovaný vakcínou Astra Zeneca ešte 10. apríla.