Sexica Vica Kerekes hviezdou SND: Tejto príležitosti obetuje čokoľvek, stojí ju to hodiny trénovania

Sexi herečka Vica Kerekes (40) svojím sexepílom a krásou oslní na každom rohu.

Preslávila sa v mnohých slovenských, ale aj zahraničných filmoch. No najnovšie sa ryšavka snaží rozlúsknuť poriadne náročný oriešok. Stane sa totiž súčasťou Slovenského národného divadla a vyzerá to tak, že sexi herečka tejto príležitosti obetuje čokoľvek. Aj svoj maďarský prízvuk!

Vica Kerekes je slovenská herečka maďarskej národnosti, ktorá sa preslávila v mnohých filmových projektoch. Často bola pre svoju nesmiernu ženskosť obsadzovaná do postáv hriešnych a zvodných žien. Momentálne je pred ňou ďalšia herecká výzva, keďže jej najnovšie pôsobenie je v Slovenskom národnom divadle v hre Hriech/Její pastorkyňa. A keďže je známe, že ryšavka má značný maďarský prízvuk, musela veľmi zapracovať na svojej výslovnosti.

„Práve tu, hlavne keď je to divadlo, a ešte je to po slovensky a Tajovského jazyk, tak sa to musím dopredu veľmi naučiť, aby som sa na to nesústredila. Učila som sa tak, že som sa počúvala, že som sa sama nahrala a v podstate vtedy som schopná pracovať aj s tým akcentom,“ prezradila Vica v relácii Topstar. Dokonca jednu vetu dokáže opakovať stovky a stovky ráz, čo je pre ňu zaručeným liekom. „Verím tomu, že to je aj tréning, že to tvoje svalstvo a to všetko sa tomu potom prispôsobí, keď tomu venuješ čas,“ doplnila sympatická herečka, ktorá je zo svojej novej divadelnej úlohy nadšená.