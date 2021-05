Karin Majtánová spomína na časy plné sĺz: Moje deti som vychovala sama

Ako ten čas letí! Vari najviac to pozorujeme na svojich deťoch. Len nedávno sa narodili a už nás prerastajú. Ale pre rodičov zostanú navždy deťmi.

Moderátorka Karin Majtánová (47) – dcéra Karin (25) a syn Samuel (14)

Známa moderátorka je hrdá mama. „Mám ,všetky‘ deti. Krásne a múdre. Som pyšná aj sama na seba, pretože som si ich vychovala sama, bez ich otcov, ale za výdatnej pomoci svojich blízkych,“ priznáva Karina, ktorá si pred prichádzajúcim MDD zaspomínala na mnohé pekné chvíle, ale aj na tie, ktoré neboli veľmi jednoduché.

„Moja Kajka bola a je veľmi statočné dievčatko a veľká bojovníčka. Bola som niekedy nervózna, že to všetko nejde podľa mojich predstáv, ale naučila ma viere a veľkej trpezlivosti. Samko, naopak, bol a je náš maznáčik. Ako bábätko nechcel byť ani minútu bez mamy a keď som sa v jeho troch mesiacoch vrátila do práce, bola som zo začiatku zúfalá. Každá opatrovateľka mi dala po prvom raze výpoveď. Samko celý čas mojej neprítomnosti rumádzgal na celý dom a Kajka od zúfalstva s ním. Vyriešila som to tak, že začal so mnou chodiť do práce a naše krušné uplakané časy sa skončili.“

