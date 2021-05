Speváčka Kristína prvýkrát o utajenom tehotenstve: Prečo som chcela rodiť v Košiciach

Som mama! Túto milú novinu oznámila obľúbená speváčka na sociálnych sieťach svojim fanúšikom začiatkom tohto týždňa po tom, čo priviedla na svet prvorodeného syna.

Médiá sa o vašom tehotenstve dozvedeli, až keď ste boli v ôsmom mesiaci s tým, že ste ho tajili. Tajili?

Prvé mesiace áno. Úzkej rodine som to oznámila ako prvej a ešte som čakala do Vianoc, keď som to chcela osobne oznámiť babkám, čo však situácia nakoniec nedovolila. Potom som to už netajila, ale keďže bol naďalej lockdown, nekonali sa žiadne akcie, nebola som ani v televízii...

...ale boli. Radili ste víťazovi šou Tvoja tvár znie povedome Martinovi Klinčúchovi a videla som vás, od pliec po hlavu, aj v Zlatých časoch, keď bol hlavným hosťom váš dvorný textár Kamil Peteraj.

Áno, to je pravda, Zlaté časy som predtáčala niekedy v decembri a dokrútku pre Martina Klinčúcha som narozprávala koncom januára. Tam som už produkciu oboznámila s tým, že som tehotná a zvolili sme formu videodokrútky.

Známe tváre zvyknú rodiť na luxusných klinikách doma alebo v zahraničí. A vy?

Ja som mala vybranú pôrodnicu ešte skôr, ako som otehotnela. Kliniku Agel v košickej Šaci som si vybrala z viacerých dôvodov. Jeden z nich bol ten, že umožňujú bonding, číže novorodeniatko dostane mamička do náručia hneď po narodení a môže s ním byť 24 hodín. Navyše som dostala odporúčanie, že sú tam veľmi profesionálni a ľudskí pôrodníci a už to môžem potvrdiť na základe vlastnej skúsenosti. A tým im tiež vyjadriť vďaku za ich prístup.

