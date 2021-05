Sexi Martin Klinčúch prehovoril o svojom milostnom živote: Zažil už veľkú lásku?

Video

Herec Martin Klinčúch sa dostal do povedomia divákov vďaka seriálu Pán profesor. Nasledovala ponuka do šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú nielen vyhral, no jeho sláva po nej vystrelila priam raketovou rýchlosťou. A hoci on sám sa stále považuje za toho istého chalana ako pred šou, fakt, že ho ľudia spoznávajú na ulici, dnes pociťuje o čosi viac. Ide s tým ruka v ruke aj pozornosť dievčat? Aké vzťahy má mladý herec za sebou?