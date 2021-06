Známe tváre šoubiznisu ukázali svoje potomstvo: Takto nám deti vyrástli

Ako ten čas letí! Vari najviac to pozorujeme na svojich deťoch. Len nedávno sa narodili a už nás prerastajú. Ale pre rodičov zostanú navždy deťmi.

Herečka Bibiana Ondrejková (49) - dcéry Bibka (17) a Grétka (15): Sú to šikovné a múdre baby

„Bibka a Grétka sú to najlepšie, čím som obdarená. Dúfam, že to tak aj zostane. Čo však nevylučuje, že ma vedia poriadne vytočiť,“ smeje sa šťastná mama Biba. „Najviac neznášam, keď sú na seba navzájom odporné, keď sa vadia. Alebo keď nechcú, aby som ich fotila. Keď Grétka nechce, aby som niekomu pustila pesničky, ktoré momentálne nahráva a sú krásne. Keď mi vo chvíli, keď mám nervy, hovoria: Chillík, maminka.“ Vzápätí však dodáva, že dcéry jej robia radosť. „Už len tým, že sú. Sú to dobré baby, šikovné, múdre, talentované. Som pyšná mama,“ vraví sympatická herečka a moderátorka.

Frontman skupiny Gladiator Miko Hladký (48) – dcéra Nina (15): Vieme sa dobre porozprávať

Pyšný tato má s dcérou Ninkou spoločný rituál. „Už veľmi dlho hráme takú svoju hru - vždy, keď niekam odchádzam ja alebo ona, dávame si naposledy. Znamená to, že ten, kto sa posledný dotkne toho druhého, vyhráva. Takže ak vyhrá ona, som vytočený ja a platí to aj naopak,“ smeje sa Miko a dodáva, že Ninka je fantastická dcéra. „Je perfektné a talentované dievčatko. Naozaj ma veľakrát prekvapuje rôznymi vecami, či už vo výtvarnej sfére, v hudbe, alebo v názoroch. Vieme sa veľmi dobre porozprávať, lebo je vo veku, keď si ako otec s dcérou ešte lepšie rozumieme. Páči sa mi to a veľmi sa z toho teším.“