Polnišová o nenávisti, ktorú zažíva kvôli kyprej postave: Jasný odkaz neprajníkom

Je so sebou šťastná. Herečka Petra Polnišová (45) je dlhoročnou hviezdou markizáckeho seriálu Horná Dolná.

Okrem toho má na svojom konte niekoľko úspešných filmov, seriálov a množstvo projektov či divadelných predstavení, kde účinkovala. No aj ona sa, žiaľ, stretla s temnou tvárou tohto sveta - na svoju postavu počúva povrchné a nepekné komentáre. Dnes však už vie, že nič také riešiť nemusí, a dokonca jej v niečom pomohol aj jej partner Juraj Brocko (42).

Petra Polnišová sa nie jedenkrát musela popasovať s hnusnými doslova posmeškami na svoju postavu. Zo začiatku sa to určite nesie veľmi ťažko, avšak teraz, naopak, vie, ako jej to celé pomohlo. „Nie som konfekčná veľkosť. Každý jeden koment, keď vyjde niečo o mne, vždy sú tam nejakí dvaja-traja jedinci, ktorí povedia, že to tučné prasa už by malo zliezť z obrazovky. Čiže ďakujem im za to, lebo mňa to vyslovene obrúsilo a prestala som riešiť tieto veci,“ priznala herečka v podcaste Jau, PS: to bolelo.

A čo viac si môže ešte priať, keďže má po svojom boku partnera, ktorý ju miluje takú, aká je a dáva jej to aj patrične najavo. „Existujú muži, a ja to mám doma. Môj muž sa začal veľmi rozhorčovať nad tým, že Adele schudla a už nie je to, čo bývala. Vtedy som mala pocit, že som v nebi. A úplne s vážnou tvárou mi vysvetlil, že to nie je o tom, či máš ty 30, 50, 60, 80 alebo 100 kíl. Ide o to, že čo vlastne vyžaruješ a akým spôsobom si vymieňate s partnerom energiu,“ doplnila Polnišová, ktorá sa cez šikanu na internete dokázala povzniesť ako pierko vo vetre.