Konšpirátori dosiahli nové dno: Hnus, na čo zneužili nebohého Viršíka († 56)!

Polícia si všíma zneužitie Viršíkovho príspevku o očkovaní. ,,To, že jeho smrť využije aj slovenská dezinformačná scéna, je naozaj nechutné. Užívateľský profil Ján Bielčik, ktorého pestrý profil obsahuje konšpiráciu za konšpiráciou, zverejnil screenshot statusu nebohého Jula Viršíka z 18.apríla 2021, kde známy moderátor správne nabáda ľudí, aby sa išli očkovať. Užívateľský profil Ján Bielčik náhlu smrť moderátora bez štipky úcty zvrhol na šírenie svojej konšpirácie. Do svojho statusu napísal toto: ,,Julo Viršk - moderátor Rádia RockFM ... Astra Zeneca!!! 56 rokov!... Dnes zomrel !!! Kľudne sa ďalej "očkujte"," cituje polícia status.

Presnú príčinu smrti určí až pitva. Súvis s očkovaním nebol doteraz nikým potvrdený. Teda okrem "odborníka" Jána Bielčíka," konštatuje facebooková stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR. Pripomína, že veľmi zriedkavé prípady krvných zrazenín po vakcíne AstraZeneca sa objavujú u ľudí pod 50 rokov, a že prínosy vakcíny stále prevažujú nad rizikami.

Moderátor Viršík dostal len prvú dávku AstraZenecy a to spomínaného 18. apríla.,,Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Už dávnejšie som povedal, že mi je jedno, aká vakcína sa mi ujde. Môže byť aj Made In Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v Európskej únii. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé," znie status, ktorý vzhľadom na súvislosti vháňa slzy do očí. Žiaľ, jeho život nečakane vyhasol.