Život moderátora Jula Viršíka († 56) vyhasol: Zronené reakcie Haberu, Smatanovej a ďalších

Obľúbený rádiový moderátor Julo Viršík vo veku 56 rokov nečakane zomrel.

Portál tvnoviny.sk informoval, že osudným sa mu pravdepodobne stalo zlyhanie srdca. Viršík skonal na chate v Malých Levároch. Známe osobnosti, ktoré ho poznali, sú zronené.

,,Ďakujem za skvelé koncerty a rozhovory, Julo. Odpočívaj v pokoji,“ napísal na Instagram Adam Ďurica. Šokovaná ostala speváčka Zuzana Smatanová. ,,Julo.... Nemôžem tomu uveriť! Telefonovali sme spolu pred dvoma týždňami a ani v najhoršom sne by mi nenapadlo, že tvoj nezameniteľmný hlas a veselú náladu budem počuť poslednýkrát,“ smúti.

Úprimnú sústrasť rodine poprial aj Pavol Habera. ,,Julo Viršík. Poznali sme sa viac ako 30 rokov. Bol priamy, slušný, vtipný a vždy som z neho cítil jeho priateľstvo a férovosť. Dobrý chlap! A mal rád hudbu, tak ako aj ja! Stále nás v živote niektoré dni tak nečakane a smutne prekvapia,“ napísal na sociálnu sieť.

Viršíkova smrť veľmi zasiahla hudobného experta Juraja Čurného. Na Facebooku píše, že ich pracovné aj ľudské osudy sa prepletali od roku 1985. ,,Julo bol generátor dobrej nálady a pozitivizmu. Jeho štandardným nástrojom boli jeho vtipy, príhody a aj úsmev, ktorý aj v dospelom veku mal charakter a podobu správne nezbedného chlapčiska. A tento priateľský, pozitívny prístup prenášal aj do svojho pracovného i osobného života. Nepochybujem, že existujú stovky a tisícky ľudí, ktorí majú - a verím, že si aj zachovajú - spomienky spojené s Julom, s tým ako šíril okolo seba pozitívnu energiu a tí ľudia mu ju vracali,“ napísal.

,,Môj svet a môj život už bez Jula nebude nikdy taký ako doteraz. A trúfam si povedať, že pre veľmi veľa ľudí to platí tiež. Odpočívaj v pokoji, priateľ môj,“ smúti Čurný. Srdcervúce sú aj slová Viršíkovho kolegu z rádia Expres, Miša Saba. ,,Tak veľmi by som si prial, aby to, čo som dnes popoludní vo vysielaní oznámil Slovensku, nebola pravda. Ešte včera sme sa videli... Môj hrdina. Môj učiteľ. Môj rozhlasový otec. Bol si obdivovaný, budeš zapamätaný. Navždy,“ odkázal do neba.