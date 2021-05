Dlhoročný kolega reaguje na smrť Viršíka († 56): Slová plné bolesti

Rozhlasový moderátor Július Viršík nečakane zomrel v stredu vo veku 56 rokov.

Známy rozhlasový moderátor nečakane skonal na svojej chate v Malých Levároch. Pravdepodobnou príčinou smrti je zástava srdca.

Viršík bol desiatky rokov ikonou rozhlasového moderátorstva. Na jeho skon reagoval aj kolega - moderátor. "S Julom stráca slovenský éter a aj naša hudba ikonu. Doslova. Sú hlasy a relácie, na ktorých vyrastáte, dospievate a ktoré sú súčasťou vášho života. Osobne som Jula najprv vnímal ako poslucháč, obdivoval som jeho, aj kolegov v rádiu Rock FM a neskôr, ako jeho kolega, som s ním často diskutoval o slovenskej hudbe a navzájom sme sa veľmi informačne obohacovali," povedal jeho dlhoročný kolega, moderátor RTVS Roman Bomboš.

Julo Viršík využíval popri moderovaní svoje bohaté skúsenosti aj ako organizátor hudobných festivalov a zviditeľnil sa tiež ako člen poroty súťaže Slovensko hľadá SuperStar. "Klobúk dolu pred tým, čo urobil pre slovenských interpretov. Organizoval festivaly a podujatia, na ktorých účinkovali, hľadal nové talenty a dával im priestor, rozbiehal u nás SuperStar, v hitparáde aj vo vysielaní robil z pesničiek hity, doslova. Bol to on, ktorý z pesničky Mandarinka Darinka urobil kult jednej generácie. A navyše to všetko so šarmom a vždy s dobrou náladou. Odchodom Jula stratilo Slovensko nenapodobiteľný hlas, optimizmus a energiu, ktorú posúval cez mikrofón poslucháčom," hovorí o známom moderátorovi Julovi Viršíkovi jeho kolega Roman Bomboš, pre ktorého je jeho odchod "nečakaný a šokujúci".