Muzikálová diva Sklovska prišla s ďalším prekvapením: Prespávam na intráku!

Slovenská muzikálová diva Sisa Lekles Sklovska (55) prišla s ďalšou veľkou novinkou.

Popri speve a hraniu už štvrtý rok učí vysokoškolákov muzikálový spev na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Momentálne má pod palcom šesť žiakov, ktorým je nápomocná pri takmer všetkom, čo potrebujú, aby sa z nich stali skvelí umelci. Počas pandémie vyučovala študentov doma, prípadne jej študenti cestovali za ňou, samozrejme, s negatívnym testom. No Sisa im chce byť nablízku a chce s nimi tráviť viac času.

Sklovskej žiaci sú momentálne v bakalárskom ročníku, majú za sebou jedny štátnice, teraz ich čakajú ďalšie. Sisa tak má práce až-až, aj keď počas obmedzení kvôli korone to bolo o niečo jednoduchšie. „Ja som aj oponentom niekoľkým žiakom, takže som celý týždeň čítala práce, pozerala koncerty, nie je to ľahká práca. Som aj trošku prísna, aj na seba, to celý život, ale aj na žiakov, najprv to bolo ťažké, aj sa zľakli, že čo ja všetko vyžadujem, ale časom to pochopili, prečo som taká,“ spomenula si na ťažké začiatky v rozhovore pre Rádio Jemné.

Sklovsku však učenie veľmi baví a napĺňa, preto so svojimi žiakmi rada strávi aj viac času, ako by mala. „Ja tam chodím každý týždeň osobne, dokonca spím na internáte s nimi jednu noc, pretože v škole je internát a sú tam také dve izby, ktoré je možné poskytnúť pedagógom, ktorí sú tzv. cezpoľní. Takže ja tam ostávam, aj keď by som nemusela, ale ja chcem, pretože ak ich mám niečo naučiť, tak to predsa nejde za jeden deň v týždni, tak ostávam na dva dni,“ dodala na záver.