Verešová sa po pornoškandále usadila v zahraničí: Zmena v živote modelky po 5 mesiacoch skrývania sa!

Zarezáva už vo svojej kuchyni. Na modelku Andreu Verešovú (40) sa koncom minulého roka zosypal poriadne chúlostivý škandál.

Po internete začali kolovať údajne jej videá so sexuálnym obsahom, na ktorých má byť aj s manželom Martinom Volopichom (56). Kráska bola zo všetkého šokovaná, celú vec posunula polícii a dokonca vyhlásila štedrú odmenu na neznámeho páchateľa. Netrvalo dlho a s celou rodinou si pobalila kufre a ušla na niekoľkomesačný pobyt do exotiky. Ako sa však zdá, Andrea sa konečne vrátila domov.

Verešová uplynulé Vianoce rozhodne neprežila v najšťastnejšej nálade. Ako rýchlosťou blesku sa totiž začali vynárať tri pornovideá, na ktorých mala byť údajne brunetka. Tá sa hneď voči celej veci ohradila a malo ísť len o vyrobenú fotomontáž. „S poľutovaním musím konštatovať, že sa objavilo falošné video, ktoré má za cieľ poškodiť a zdiskreditovať mňa aj môjho manžela,“ zneli vtedy slová modelky.

No ako to býva zvykom, video sa stalo hitom internetu a na adresu brunetky sa objavovali nepekné komentáre. Možno aj preto sa začiatkom januára s celou rodinou pobalili a utiekli do Dubaja. Najnovšie príspevky modelky hovoria jasnou rečou - s rodinou sa vrátili do Česka. Ako gazdiná spoločne s dcérkou vypeká vo svojej kuchyni v luxusnej vile pri českej Plzni.