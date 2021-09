Známe tváre si zaspomínali na svoje detstvo, pridali aj fotky z archívov: Okamihy uložené hlboko v srdci

„Mala som rozprávkové detstvo vďaka svojim rodičom aj milovaným starým rodičom,“ hovorí moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová (43) o bezstarostnom období, vďaka ktorému má hlboko v srdci uložené hodnoty, ktoré jej vštepovali staršie generácie.

Aj iné známe tváre nám porozprávali,

Monika Hilmerová (46)

herečka

Povedať ten najkrajší zážitok z detstva sa mi nedá, lebo ich je celá kopa a všetky sú prekrásne. S odstupom času je skoro každá spomienka tá najkrajšia. Tie úplne naj sa mi spájajú s rodičmi, bratom, starými rodičmi, letnými prázdninami a s veľkou slobodou a dobrodružstvom objavovať svet.



Iveta Malachovská (55)

moderátorka

Veselých a nezabudnuteľných spomienok z detstva mám veľa. Spomínam si na to, ako som nášho psíka Čuča poriadne potrápila. Moja sestra Tánička mala krásny kočík s bábikou, o ktorú sa veľmi pekne starala, ja som bola taký šinter. Raz sme spolu aj s Čučom išli k hojdačkám, a tak som v návale šťastia, že aj mám koho hojdať, hojdala jeho. Chvíľu som si myslela, že je nadšený, no neskôr som zistila, že nie. Chudáčik, bolo mu zle a z hojdania sa pogrcal. (smiech)



Zora Czoborová (54)

fitnestrénerka

Bola som veľmi neposedné dieťa, potrebovala som veľa pohybu, a tak som športovala. Vždy, keď sa dialo niečo zlé, kde niečo decká vystrájali, musela som byť pri tom a často som tie huncútstva aj vymýšľala. Rodičia si so mnou naozaj užili. Mamina hovorievala, že keby mala 5 chlapcov, tak sa s nimi toľko nejeduje ako so mnou. Doteraz ju za to obdivujem, lebo vidím, aké je ťažké byť matkou, keď si dieťa prechádza rôznymi obdobiami.