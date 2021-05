Nahnevaný Pavol Habera to už nevydržal: Tvrdý odkaz politikom! Na jeho koncerty majú doživotný zákaz

Má toho plné zuby. Legendárny Pavol Habera (59) patrí medzi našich najúspešnejších spevákov.

Za svoju bohatú kariéru a roky na koncertných pódiách si vybudoval veľkú fanúšikovskú základňu. No aj jeho poriadne zasiahla pandémia koronavírusu, keď jeho firma vykazovala straty a spevák prišiel za uplynulý rok o príjmy vo výške takmer 736-tisíc eur. A keďže sám na vlastnej koži pocítil nepríjemnosti, nevydržal to a povedal, čo si myslí, na plné ústa. Jasný odkaz politikom!

Pavol Habera patrí medzi česko-slovenské legendy a jeho koncerty v čase mimo pandémie koronavírusu bývajú plne vypredané. Nebezpečná pliaga zasiahla aj spevákovu peňaženku a podpísala sa na jeho bankovom účte. V apríli tohto roku prišiel Nový Čas s informáciou, že podľa verejne dostupných zdrojov jeho firma za minulý rok dosiahla tržby „iba“ 140-tisíc eur, čo je o 736-tisíc eur menej ako v predošlom roku.

A aj keď Habera žije už dlhodobejšie v Česku, dobre vidí, čo sa deje na jeho rodnej hrude. „Pripájam sa k iniciatíve reštaurácie Dunajský pivovar v Bratislave a pána Halgaša! Za mňa - neželám si, aby ktorýkoľvek z týchto politikov navštívil niekedy v budúcnosti môj koncert! Nechcem hrať pre niekoho, kto v týchto ťažkých časoch nepomohol kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú!!!! A nielen nám,“ zazneli drsné slová umelca.

„Mohol by som tu ešte hodinu vypisovať všetky dôvody, ale to by aj tak nemalo žiaden význam. Tak už len jedno - nikto ma k tomuto príspevku nevyzval a nestratil som žiadne nervy. Je to len moje rozhodnutie a je mi jedno, čo si o tom kto myslí,“ dodal jasne na záver.

Pochvala, ale aj kritika

Habera sa pripojil k iniciatíve bratislavskej reštaurácie, ktorá uverejnila akýsi čierny zoznam neželaných hostí. „Tak ako väčšina z vás, milí členovia vlády Slovenskej republiky, tak aj my sme fanúšikmi vizuálnych pomôcok. Tu máme tú základnú pre náš personál, aby ste boli spoznaní, predsa cez tie rúška v médiách vás nie každý pozná podľa tváre,“ uverejnili aj s menným zoznanom a fotkami členov slovenskej vlády.

A ako to býva zvykom, aj takýto radikálny krok, ktorý sa rozhodol nasledovať Pavol, sa nezaobišiel bez rôznych komentárov. Jedna časť umelca podporuje a píše, že by sa k takémuto postoju mohli pridať viacerí, no tá druhá takéto vyjadrenia nečakala.