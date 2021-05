Daniel Fischer v najtrápnejšej situácii so ženou: Snáď takto nebalil Kavaschovú

Video

Daniel Fischer hrá v komediálnom seriáli Delukse recepčného Viktora. Tohto popleteného dobráčiska si obľúbili najviac diváci, no aj samotný Fischer má Viktora veľmi rád. Momentálne mu scenárista prihral do cesty pôvabnú kuchárku Niky (Dominika Morávková) a v Delukse vzniká nová romanca. To by však nebol Viktor, keby si neskomplikoval aj samotné jednoduché pozvanie na rande. Pevne veríme, že čerstvý tatko Fischer takto nepozýval na rande svoju partnerku herečku Dominiku Kavaschovú... veď pozrite si video aj Delukse v stredu o 20.30 na JOJ-ke.