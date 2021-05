Pornoherečka Lady Dee priznala trápenie po pôrode: Osamelosť a úzkosť

Drahomíra Jůzová (23) alias Lady Dee bola kedysi najmladšou pornoherečkou v Česku, na nakrúcanie šteklivých filmov sa dala už ako 19-ročná.

Veľmi mladá však odchádza aj do pornodôchodku. Keď minulý rok otehotnela, ohlásila, že so sexom pred kamerou končí. Drahomíra sa začiatkom mája stala mamou, dcérku porodila mexickému priateľovi Omarovi (37), ktorý tiež pôsobí v pornobranži. Meno dievčatka ešte neprezradila.

Ako si všíma Blesk.cz, bývalá pornoherečka priviedla dcéru na svet v jednej z pražských pôrodníc. Nepotrebovala nástrih ani epidurálku. ,,Tak ležím v posteli a rozmýšľam, ako som mohla porodiť takého tvorčeka bez epidurálky a dokonca aj bez nástrihu. Ako zo mňa taká veľká hlavička vyšla von. Bola väčšia, než čo som skúšala doma s Aniballom (pomôcka pre uľahčenie pôrodu, pozn. red.),“ napísala fanúšikom Drahomíra.

Netají ani to, že ňou po pôrode zamávali hormóny a prišli náročné stavy. ,,Zistila som, že to nie je popôrodná depresia, ale mám len rozhádzané hormóny. Cítim úzkosť, osamelosť, obavy, že to nezvládnem, a všetko je pre mňa nové. Takže to skôr vyzerá na tie hormóny, ktoré majú po 6 týždňoch odznieť. Ja dúfam, že skôr. Celý deň som v pohode a potom zrazu to príde, napríklad večer, potom to opäť odznie. Našťastie tieto stavy nemám celý deň, ale len nárazovo,“ zverila sa úprimne hviezda filmov pre dospelých.