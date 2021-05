Spoveď Zuzany Smatanovej plná bolesti: Dedko odmietol očkovanie, zomrel na COVID!

Speváčka Zuzana Smatanová má za sebou očkovanie proti koronavírusu.

V mysli pritom bola so svojím starým otcom, ktorý práve tomuto ochoreniu podľahol. ,,Pri pichnutí vakcíny som myslela na môjho deda. Zomrel na COVID vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku. A hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to... Zostalo mi tak veľmi smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula, bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené ,ahoj Zuzinka, ďakujem´," spomína speváčka.

,,Myslela som naňho, lebo tu ešte mohol byť. Mohli sme si zase zahrať dámu, mohol mi postýkrát ponúknuť víno, ktoré nepijem a mohol mi zas s jeho šibalským úsmevom povedať, že mám zelený rozum.... Teraz v máji by mal 85 rokov," smúti Zuzana. ,,Nie som na sociálnych sieťach takto osobná, ale dnes robím výnimku, pretože cítim, že je správne vám len povedať, že očkovaním ochránite seba aj ostatných. Že tu vy, a vaši blízki ešte stále môžete byť, že len hromadným preočkovaním sa rýchlejšie môžeme vrátiť do normálu a k svojej práci," odkazuje na Facebooku, kde má 21-tisíc priaznivcov.

,,My, celá kapela, to absolvujeme, aby sme vás zase mohli stretnúť a hrať pre vás.... Nie som influencer, ktorý vás chce ovplyvňovať, len vás môžem slušne poprosiť - neváhajte. Pre tých, ktorí toto moje rozhodnutie zhejtujú, prajem vám, aby ste sa s úmrtím na COVID

vo vašej blízkosti nikdy nestretli... PS: Nikto mi za tento post nezaplatil," dodala Smatanová.