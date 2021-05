Speváčka Dominika Stará opäť v bielom: Druhá svadba sa konala v rozprávkovom kaštieli

Znovu a vo väčšom.

Speváčka a bývalá superstáristka Dominika Jurena Stará (27) si koncom januára tohto roka povedala áno so svojím vyvoleným Michalom. Na svadbe však mohli mať zaľúbenci kvôli prísnym pandemickým opatreniam len najbližšiu rodinu. A preto do toho išli opäť!

Dominika Stará, teraz už Jurena, s manželom Michalom spečatili svoje osudy po roku randenia. Spoločné áno pred oltárom si povedali v januári v Šamoríne, avšak kvôli pandémii koronavírusu im chýbala oslava.

A tá sa spolu s obnovením manželských sľubov uskutočnila uplynulý piatok v rozprávkovom kaštieli.

„Toto bolo tak vymodlené, tak požehnané, tak za odmenu. Vždy som si predstavovala svoju svadbu v krásnom kaštieli s mojimi najbližšími ako bašavel roka a ono to tak skutočne aj bolo. Neskutočne sme sa zabavili, skvele sme si to užili a v noci sme padli do postele mega unavení, ale zároveň šťastní a vďační za tento dar,“ opísala svoje pocity dojatá a šťastná Dominika.