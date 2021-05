Spevák Lukáš Adamec (34) odhodil všetky zábrany, keď sa postavil pred objektív polonahý pri povzbudzovaní našich hokejistov na práve prebiehajúcich majstrovstvách sveta.

Kedže bol v minulosti reprezentantom Slovenska vo vodnom póle, ktorému sa aktívne venoval od detsva, vie, ako podpora od ľudí pomáha k sile a k dosiahnutiu víťazstva.

Vytiahol zo skrine plavky so slovenkým znakom a ukázal, v akej atmosfére pozerá a fandí hokeju on. „Chlapci, držíme vám palce - aj my vodnopólisti - resp. bývalí pólisti. Nová závislosť,“ napísal Lukáš, z ktorého sa stal veľký fanúšik hokeja.