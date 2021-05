Speváčka Tina zvažuje, že prijme priezvisko po otcovi: Bola by menovkyňa svetoznámej osobnosti!

Speváčka Tina (37) sa opäť pomaly vracia na hudobnú scénu a jej fanúšikovia sú nadšení.

No aj jej sa za posledné roky život otočil poriadne naruby. Pred tromi rokmi verejne priznala, že jej diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu sklerózu multiplex. Rok potom zažila obrovskú radosť, keď sa stretla so svojím otcom v Rovníkovej Guinei. A práve s jeho menom súvisí aj zrejme nový krok v živote speváčky.

Tina v roku 2019 prvýkrát vycestovala za svojím biologickým otcom, o ktorom sa dozvedela od svojej mamy. „No ja som zistila presne jeho meno, krajinu, pôvod ako 32-ročná. Našla som ho na facebooku. Môj otec je lekár, má dve atestácie a žije v Rovníkovej Guinei. Volá sa Tino Obama. Nie je rodina s Barackom, ale už sa mi smiali, že keby som vyrastala tu s ním, tak by som bola Maťa Obamová,“ priznala v rozhovore s Marekom Vagovičom.

A tak sa natíska otázka, či sa speváčka nepohráva s tým, že by si zmenila svoje meno. „Čas ukáže, ale páči sa mi to meno,“ dodala Tina, ktorá okrem iného priznala, že sa naučila s chorobou - sklerózou multiplex komunikovať.

Nevyhla sa však ani odpovedi, ako je to po rozvode so Separom. „So Separom vychádzame korektne. Myslím si, že s odstupom času môžeme zhodnotiť, že to bol dobrý krok z oboch strán. Myslím si, že máme obidvaja úplne iný pohľad na život,“ doplnila speváčka.