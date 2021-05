Najmladší boháč šoubiznisu?! Klinčúch si môže po víťazstve v Tvoja tvár znie povedome mädliť ruky

Z neznámeho chlapca je veľká hviezda, ktorá si príde na veľmi slušné peniaze!

Talentovaného umelca Martina Klinčúcha (18) ešte donedávna nepoznal nikto. Usmievavý fešák dostal ponuku do seriálu Pán profesor, no na pomyselný šoubiznisový Olymp ho vynieslo až víťastvo v šou Tvoja tvár znie povedome. Ako sa zdá, to mu otvára ďalšie brány, kde sa skrývajú rozprávkové zárobky. Mladý herec chytá šancu za pačesy a „kuje ďalej pikle“ nielen s Markízou. Čo preberal na nedávnom stretku s dôležitými ľuďmi?!

Klinčúch dostal šancu, na ktorú sa nehovorí nie! Najprv to bola postava v seriáli Pán profesor. Jeho spevácky či tanečný talent si všimli tvorcovia šou Tvoja tvár znie povedome, ktorí mu dali vstupenku medzi hviezdy. Neznámy „Benjamínček“ tak vošiel do veľkého kotla s menom šoubiznis. Svojimi výkonmi každé kolo presviedčal nielen porotu, ale aj divákov, že si víťazstvo zaslúži, čo sa mu nakoniec aj podarilo.

Dojatý Klinčúch však zrejme ani netušil, čo ho bude čakať potom. V seriáli dostáva väčší priestor, ale to nie je všetko. Na svojom instagrame má slušných takmer 30-tisíc fanúšikov. Momentálnou popularitou je tak zaujímavý pre firmy, ktoré mu ponúkajú spoluprácu. Tam jeho pracovné ponuky nekončia. Nitrianske divadlo ho pozvalo do muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť, kde získal hlavnú postavu.

O tom, že Klinčúch nezaspal na vavrínoch, svedčia aj zábery Nového Času, na ktorých je herec na stretnutí so šéfom PR a marketingu Markízy Michalom Borecom a hudobným producentom Yakshom. A čo bolo dôvodom ich rokovaní? „Markíza sa rozhodla, že mu pomôže v kariére. Chystajú pre neho niečo nové,“ prezradil zdroj. A tieto informácie potvrdila nepriamo aj Markíza.

„Televízia, prirodzene, potrebuje naberať nové talenty a Martin sa ukázal ako mimoriadne schopný a nadaný mladý človek. V prípade, že sa objaví pre neho vhodný priestor, určite s ním radi budeme pokračovať v spolupráci. Aktuálne sa pripravuje na novú sériu Pána profesora a stal sa súčasťou kampane na novú kolekciu oblečenia práve k tomuto úspešnému seriálu,“ vysvetlil Borec.