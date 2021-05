Vinczeovci neprestávajú prekvapovať: V ich byte býva bezdomovkyňa!

Pomoc tým, ktorí to potrebujú!

Manželia Adela (40) a Viktor (30) Vinczeovci sa pravidelne zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. Len málokto však tušil, že jeden z bytov, ktorý vlastní moderátorka, prenajímajú osobe bez domova. Prečo sa tak blondínka spoločne s manželom rozhodli?

Viktor priznal, že sa s Adelou rozhodli pomôcť niekomu, kto také šťastie ako oni v živote nemal. Moderátor vyložil karty na stôl. „Podporujem rôzne charitatívne projekty, najčastejšie hradím liečby konkrétnym rodinám. Ale čo sa týka ľudí bez domova, s Adelkou prenajímame byt predajkyni Nota bene za náklady,“ vysvetlil Vincze. Adela celú vec bližšie objasnila.

„V jednom rozhovore so Sandrou Tordovou z Nota bene som pochopila, že ak sa ľudia na hranici chudoby majú dostať von zo začarovaného kruhu, musia mať najprv pevné zázemie. Hovorí sa tomu housing first. Ubytovňa ani výklenok nie sú domov,“ povedala Novému Času moderátorka a dodala: „Mnohí aj pracujú, ale peniaze im nevychádzajú na slušné bývanie. Nota bene takto spolupracuje s viacerými prenajímateľmi bytov. Viki sa stará o chod bytu, chodíme pani spolu s pracovníčkou z Nota Bene občas navštíviť a nastavovať veci. Je to zaujímavé sociologické a ľudské poznanie pre nás s Vikim. Verím, že to je cesta, ako postupne dosiahnuť aspoň malú zmenu.“