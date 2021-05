Soňa Skoncová zverejnila uplakanú fotku: Problém so synčekom sa opakuje každý večer

Modelka a moderátorka Soňa Skoncová priviedla 10. marca na svet synčeka Robka.

Chlapček, ktorého má s dlhoročným partnerom Robom, jej robí obrovskú radosť. Soňa sa však netají tým, že materstvo je náročné. ,,Starostlivosť o dieťatko je nadpráca. Z mojej nie dlhej skúsenosti som musela isté činnosti prehodiť na spolubývajúceho. Vďaka za uvedomelého muža Robina, ktorý nemá problém pomôcť mi so všetkým od zháňania potravy po kúpanie syna," zverila sa úprimne na Instagrame.

V nedeľu zverejnila fotku, na ktorej má synčeka na rukách a slzy v očiach. Problémom u nich doma sú totiž večerné plače. ,,Robko plače každý večer v tú istú hodinu, približne o 19:00. Prvé dni som si myslela, že sú to koliky. Každý za tým vidí koliky. Dokonca mal nasadenú liečbu, ktorá nič nezmenila," napísala Soňa.

,,Synčeka som naďalej pozorovala a pátrala som po tom, čo môže byť za večernou nespokojnosťou. Dozvedela som sa o “Witching Hour”, po slovensky čarovná hodinka, ktorá sa objavuje večer aj keď je napapaný, prebalený, poláskaný, netrápi ho bruško... Robko spustí nárek, pri ktorom som si mnohokrát poplakala spolu s ním. Občas plače polhodinu, niekedy dlhšie a inokedy len krátku chvíľu. Na upokojenie nepomáhalo takmer nič," opísala modertátorka.

S partnerom skúšali všetko možné a nemožné, zaberať začalo až dojčenie a umiestnenie drobčeka do nosiča. ,,A dôvod prečo má tieto záchvaty plaču? To keby sme vedeli. Dočítate sa, že za tým môže byť vývin nervovej sústavy, preúnava, veľa vnemov počas dňa a jednoducho potrebuje cítiť rodiča. Nech už je za tým čokoľvek, snažím sa uvedomovať si, že je to len obdobie a raz mi bude za tým malým Robkom smutno," napísala Soňa, ktorej úprimný príspevok dostal 20-tisíc lajkov a viaceré mamičky v komentároch zdieľali podobné skúsenosti.