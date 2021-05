Forgáč po stroskotaní 30-ročného vzťahu s manželkou: Bitka o veľké majetky! O čo všetko môže pri rozvode prísť?

Moderátor Marcel Forgáč (49) je stálicou televíznych obrazoviek. Z rádiového spíkra sa rokmi stala vyhľadávaná televízna tvár, ktorej služby stoja tisíce až desaťtisíce eur.

Za svoj kariérny život zarobil veľký balík peňazí a svoju rodinu dokázal ukážkovo zabezpečiť. S manželkou Adrianou (49) im to však začalo vo vzťahu poriadne škrípať a po 30 rokoch išli od seba. V prípade rozvodu Forgáčovcov, ktorí majú dvoch synov, tak môže prísť k veľkej bitke o majetky, ktoré spolu nadobudli. A málo to rozhodne nebude!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Forgáčovci sa do seba zamilovali, keď mali iba 20 rokov. Mladá láska zo školy vydržala až do minulého roka, keď sa všetko pokazilo. Až teraz, po 15 mesiacoch od odlúčenia, známy moderátor priznal, že im to v manželstve už dlhšie nefungovalo a nakoniec išli od seba.

„Uvidíme, čo bude. Jednoducho to nejde. Je nám to ľúto. Každá rodina má svoje vrcholy a pády a svoje ťažké chvíle, treba tomu nechať čas. Jednoducho niekedy ste v slepej uličke. Jednoducho sa tie veci vyčerpajú, vyschne studňa. A aj sa snažíte dať racionálne veci do poriadku, ale už to nejde. Potom vlastne zistíte, že aj tie deti sa lepšie učia, sú pokojnejšie,“ priznal Marcel, ktorý má s manželkou synov Mareka a Adama. „Bolo to možno najlepšie riešenie, aby sa veci dali nejako do normálu. Nie je však medzi nami nenávisť. Normálne len vyhorel vzťah,“ priznal Marcel Novému Času.

S rozvodom otáľajú

Rozchod Forgáčovcov bol pre všetkých veľkým šokom, keďže ich manželstvo sa roky považovalo za jedno z najharmonickejších v šoubiznise. Za dvere ich kuchyne však nikto nevidel. Ako sa bude celá situácia ďalej vyvíjať, nevedno, ale je isté, že manželia sa zatiaľ nerozvádzajú. „Nikto ešte nepodal žiadosť o rozvod,“ potvrdil nám Marcel. V prípade rozvodu by si však manželia museli podeliť všetko, čo spolu za 30 rokov nadobudli. A málo toho rozhodne nie je.

Forgáč je dlhodobo jedným z najobsadzovanejších moderátorov u nás a okrem toho, že má na konte relácie, ako sú Aj múdry schybí, Tak určite, Inkognito, moderoval aj veľkú šou Česko-Slovensko má talent, za ktorú mohol zinkasovať približne 50-tisíc eur. Okrem toho ho živí Fun Rádio, kde moderuje rannú šou, a nemalé zárobky sa mu sypú aj z moderovania eventov.

Jeho manželka, ktorej tvár sa objavuje na stránkach známeho rádia, rovnako nepatrí k chudobným príbuzným. Podľa verejne dostupných informácií je majiteľkou dvoch bytov v Prešove a spolu s manželom vlastnia dve veľké nehnuteľnosti neďaleko Bratislavy, ktoré si po odlúčení rozdelili. V novšom dome žije Adriana a v druhom, len cez ulicu, moderátor s ich synmi.