Adriana Poláková dala nečakané zbohom Markíze po 14 rokoch: Náhrada prišla rýchlosťou blesku

Adriana Poláková (43) dala prednosť láske. Dlhé roky bola na výslní ako moderátorka Telerána, ale nakoniec sa rozhodla túto prácu opustiť.

Našla totiž lásku po boku Rakúšana Christiana, za ktorým sa rozhodla odsťahovať do jeho krajiny. Nebude síce ďaleko, ale s prácou v televízii sa to proste skĺbiť nedalo. Markíza tak musela zaloviť medzi svojimi ľuďmi a nájsť rýchlo náhradu. Adrianu a Dara, ktorý odišiel tiež, tak nahradia staronové tváre. Poláková sa divákom prihovárala 14 rokov.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Popritom si rozbehla biznis s cukrárňou a našla lásku. Tá ju však zaviala až do Rakúska. „S priateľom sme sa rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia,“ priznala Adriana pre Markízu. Kompetentným tak nezostávalo nič iné, len vytiahnuť na výslnie nové tváre, ktoré by dvojicu Adriana a Daro nahradili. Daro sa totiž rozhodol skončiť tiež. Voľba padla na Matúša Krnčoka a Zuzanu Čimovú.

Čimová pôsobila v Teleráne ako redaktorka a Krnčoka mali diváci možnosť vidieť mapovať zákulisie rôznych markizáckych šou. " Zuzana aj Matuš prešli viacerými kastingami, ktoré sporadicky v televízii robíme. Na tomto poslednom vyšli obaja spomedzi všetkých zúčastnených najlepšie," povedala za televíziu Ludmila Raceková.