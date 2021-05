Marián a Ivana Gáboríkovci žiaria šťastím: Pokrstili svoju Bellu

Hokejista Marián Gáborík (39) s manželkou Ivanou (34) prežívajú obrovskú radosť.

Keď sa im minulý rok v máji narodila dcérka, ktorej dali meno Bella (1), ešte netušili, koľko lásky do ich života prinesie. Teraz sa už však tešia z pokrokov, ktoré sa ich dcére podaria, no hlavne z každej chvíle, ktorú môžu stráviť spolu. Zážitok z včerajšieho dňa sa im jednoznačne zapíše už navždy do pamäti. Prežívajú najkrajšie obdobie v ich živote.

A aj keď s narodením dcérky pribudli nové a nepoznané povinnosti, Ivana na to, ako Marián zvláda rolu otca, nedá dopustiť. Ten sa na zmenu v jeho živote tešil už od začiatku a pre svoje zlatíčko by urobil čokoľvek na svete. Najnovšie sa Gáboríkovci rozhodli dať ich Bellu, ktorá len nedávno oslávila svoj prvý rôčik, pokrstiť. Aj keď ešte stále za prísnych pandemických opatrení, ale o to s väčšou láskou a vďakou. „Prvý rok, prvá sviatosť,“ napísala Ivana k vydarenej fotke z kostola.