Dominika Stará ukázala útulné hniezdočko lásky: Vďaka bytu mám manžela

Ona si chodila obzerať byt v novostavbe, on si chodil obzerať podobný o štyri domy ďalej. Dali sa do reči, preskočila iskra a dnes sú svoji.

Zhruba takto vyzerá v skratke životný príbeh speváčky Dominiky Starej (27) a jej manžela Michala. Mimochodom, byt v Hamuliakove si nakoniec nechali len jeden. „Bolo to presne 9. novembra predvlani, keď sme sa stretli tu dole na parkovisku. Michal oslovil mňa a trvalo mu to presne tri dni,“ spresnila s úsmevom Dominika, keď nás privítala v ich domácnosti.

Presnejšie povedané, ide o byt, ktorý si vybrala ona. „Tento je viac svetlý, v obývačke sú až dve veľké okná a navyše tu už bola aj predpríprava na klímu, na varnú dosku či kuchynský ostrovček. Najprv sme rozmýšľali, že si necháme oba, ale prišla korona, tak sme sa rozhodli pre jeden a povedali sme si, že na investičné byty ešte máme čas, ešte sme mladí.“

Chcela tapety

Byt si kúpili vo vyhotovení štandard, zvolili trochu iné podlahy aj kľučky, než boli pôvodne navrhované, do kúpeľne dali dve umývadlá miesto jedného, všetko doplnili nábytkom a svietidlami, vymaľovali, otapetovali... Hlavnou kreatívnou silou bola Dominika. „Ale Miško to všetko odsúhlasil. Ja som napríklad navrhla tapety, s ktorými nemal skúsenosti a podľa mňa krásne oživia priestor, sú praktické, dajú sa pekne utrieť.“ Všetok nábytok im urobil jeden stolár na mieru a nevedia si to vynachváliť.

„Ak by sme sa niekedy sťahovali, spravili by sme to tiež tak. Všetko je to jednotné,“ pochvaľuje si Dominika. Ona sa sem nasťahovala začiatkom roka po svadbe, pričom jej vtedy ešte frajer tu žil už dlhšie. „Býval tu od júla 2020, vtedy sme tu nemali ani posteľ, sťahoval sa sem s nafukovacou. Povedali sme si, že ja sa nasťahujem do hotového. Dva dni pred svadbou sme sem dávali lampy. Teraz čakáme, že nám príde klimatizácia, chodbu chceme dorobiť, preskliť si balkón... A to už asi bude všetko.“

Zo šatníka detská

Byt má tri izby, pričom najradšej sa obaja zdržujú v obývačke spojenej s kuchyňou. „Toto je moje kráľovstvo, je to moja vysnívaná kuchyňa, takto som si ju vždy predstavovala, trávim tu veľa času, je to pre mňa relax. Mám vedľa seba človeka, ktorý miluje všetky moje kuchárske výtvory. Veľmi rada pečiem, rada skúšam nové veci, obom nám krabičkujem jedlo do práce,“ rozpráva Dominika, ktorá sa dokonca pustila do výroby domácich verzií známych keksov.

„Aby sme ich mohli jesť, lebo obaja sme bezlepkáči a bezlaktózoví,“ dodáva. Klasický jedálenský stôl nemajú, jedávajú za pracovnou doskou. „Ja som to tak chcela, s Miškom sme sa zhodli, že takto ušetríme priestor za stôl. Všetko sme prispôsobili tomu, aby tu bolo veľa miesta, aby sa tu dalo chodiť. Prekáža mi, keď sa do kuchyne zmestí len jeden človek.“ A vysnívala si aj to, že drez bude mať pod oknom, z ktorého sa pri umývaní riadu pozerá na dunajskú hrádzu. Spokojná je aj s množstvom úložného priestoru v kuchyni. „Je tu päť skriniek, preto nemusíme mať veľa nábytku v obývačke. Sme v tomto minimalisti. Chceli sme tu mať čo najviac priestoru pre nás a čo najmenej nábytku.“

Hniezdočko lásky

Nakukli sme aj do spálne a do poslednej izby, ktorá zatiaľ slúži ako šatník a časom by z nej mala byť detská izba. Šatník je zatiaľ otvorený a prezrádza jednu z dôležitých vlastností domácej pani. „Ja som strašne poriadkumilovná,“ dodá úplne zbytočne. „Prerábam ho tak raz za týždeň, vždy, keď ožehlím, všetko pekne poukladám. Zatiaľ je naplánovaný takýto otvorený, ale keď bude treba, časť z neho vieme vybrať a zobrať do spálne a vtedy by som ho asi rada zavrela. Nech sa tam nepráši.“

Ako sme si všimli, množstvo drobností v tomto byte poukazuje na to, že jeho dvaja obyvatelia sa majú mimoriadne radi. „My sa naozaj ľúbime a tento byt voláme naše hniezdočko lásky. Som rada, že to z neho sála,“ dodáva Dominika.