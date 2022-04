Zuzana Porubjaková a jej 4-krát prvýkrát: Divadlo sa do srdca herečky zapísalo už v detstve

Od detstva miluje divadlo a tanec, no ten najväčší zázrak do jej života prišiel až spoločne s materstvom.

Herečka Zuzana Porubjaková nám porozprávala aj o tom, ako sa vďaka svojim dvom deťom učí nebyť egoistom a o návrate do seriálu Oteckovia.

Prvýkrát v divadle

S divadlom som mala niekoľko prvých stretnutí a všetky boli veľmi intenzívne. Prvýkrát som ako škôlkarka s tatom chodila na skúšky do Štúdia L+S, potom keď som účinkovala ako osemročná v SND v predstavení Snehulienka a 7 pretekárov. A prvýkrát, keď som si uvedomila, že divadlo milujem, a to pri predstavení Ako sa Vám páči v bratislavskom DPOH, ktoré režírovala Enikö Eszenyi. Videla som ho asi tridsaťkrát a bola som šťastná. Vtedy som pochopila, že chcem divadlom žiť, byť v ňom stále a zažívať to celý život – ten pocit naplnenia a šťastia.

Prvýkrát na tanečnej

Mala som šesť rokov, vošla som do tanečnej sály a začala som skákať... Potom prišla pani klaviristka a my sme ju museli počúvať a robiť, čo nám povedala, ale aj tak som sa cítila slobodná a sama sebou a tešila som sa na každú ďalšiu tanečnú hodinu. Pretancovala som sa životom popri divadle a vždy, keď je to len trošku možné, vraciam sa k nemu, lebo je to pre mňa neskonalá vášeň.