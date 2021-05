Slečna so známym menom vo svojej prvej seriálovej úlohe: Nakrúcanie sa začalo stresom

Usmievavú Zaru Prágerovú (17) si mnohí fanúšikovia speváckej súťaže SuperStar pamätajú z ostatnej série, keď ju pochválil dokonca obávaný kat Paľo Habera (59).

Do finále sa napriek tomu nedostala. Krásne dievča s veľkým talentom však dostalo príležitosť zažiariť v novom seriáli TV JOJ Nemocnica. Zara pochádza z umeleckej rodiny. Jej mama Jana Prágerová, ktorá dlhé roky pripravuje známu televíznu anketu obľúbenosti, vyštudovala VŠMU - hoboj.

Otec Ladislav je zas prvý fagotista v Opere SND. Hudobný talent teda podedila po rodičoch. Okrem toho, že spieva, hrá aj na klavíri. „Rodičia mňa aj mojich súrodencov k hudbe a umeniu viedli odmalička, takže sú nadšení z našich úspechov,“ hovorí Zara.

Pomáhala jej aj Pocisková

Seriál TV JOJ Nemocnica sa dostane na obrazovky asi po letných prázdninách, už niekoľko mesiacov sa však natáča. Zara s mladšou sestrou Limou dostali pozvanie na kasting. „Boli sme už dávnejšie na nejakých kastingoch, takže nás mali v databáze. Zavolali nás, že by sme sa im typovo hodili do nového seriálu. Budem hrať sestričku a sestra epizódnu úlohu,“ vysvetľuje.

S divadelným herectvom už skúsenosť mala, pretože hrala v muzikáli Cats a Malý princ na Novej scéne. Prácu pred kamerami si napriek tréme nevie vynachváliť. „Prvý natáčací deň som bola totálne pod stresom a nevedela som, čo môžem vlastne očakávať, nikoho som nepoznala, tak som sa veľmi bála. Moje obavy sa však rýchlo rozplynuli, lebo všetci sú veľmi príjemní a pán režisér Ján Novák neskutočne milý a je s ním sranda,“ hovorí mladá nádejná herečka, ktorá prípravu so skutočnými zdravotníkmi absolvovať nemusela.

„Režisér nám vždy, keď si skúšame texty alebo konkrétnu akciu, vysvetľuje, čo by sme mali robiť. Snažím sa aj doma pozerať nejaké reálne videá na youtube, ako sa sestričky správajú a čo robia.“ Herecký kolektív je tiež veľmi nápomocný. „Všetci herci mi pomáhajú, ak niečo neviem, veľa sa od nich učím, ako komunikujú s pánom režisérom, ako sa správajú na pľaci, ako si skúšajú texty. Nela Pocisková mi vysvetlila veľa vecí, som rada, že som sa tam s ňou stretla. Všetko bolo pre mňa úplne nové, no po pár natáčacích dňoch som sa uvoľnila, teraz je to jednoduchšie.“

Chce byť speváčkou

Zara je nadaná aj športovo. „Dvanásť rokov som robila modernú gymnastiku, tancujem show dance aj džez. Teraz ma však veľmi baví beh. Dala som si záväzok, že do leta odbehnem polmaratón,“ hovorí odhodlane. Dlhovláska študuje v Bratislave na bilingválnom anglickom gymnáziu a budúci rok bude maturovať. Po skončení školy by chcela skúsiť vysokú školu s umeleckým zameraním. Účasť v SuperStar ju utvrdila v tom, že to bude hudba.

„Veľmi rada by som študovala hudbu, konkrétne spev, a chcem si komponovať aj vlastné pesničky. Premýšľam nad štúdiom v zahraničí. Rozprávala som sa o tom veľa s rodičmi aj s kolegami v divadle. Veľa z nich mi to odporúčalo, vraj je tam iná úroveň štúdia. Chcem sa aj trochu osamostatniť, nebyť naviazaná len na Slovensko.“ Doma si často sadá za klavír a skúša komponovať.

„Pomáha mi s tým aj moja pani učiteľka. Zatiaľ sú to skladby, ktoré robím sama pre seba, nič profesionálne som nenahrávala, ale určite dám niečo v dohľadnej dobe von. Veľmi si to želám.“ V budúcnosti teda chce spievať. „To je moja priorita, ktovie, možno sa uplatním aj v herectve, je to super práca, ktorá ma baví. Vôbec to nie je ľahké, i keď si to všetci myslia, ale natáčacie dni sú dlhé a veľmi únavné. Moja veľká túžba je však byť speváčkou, tak verím, že sa mi to podarí a budem žiť svojím snom.“